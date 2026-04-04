El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas dio a conocer el hallazgo de una zona de exterminio en la colonia Puerta Sur, en la ciudad de Reynosa.

Tras dar el reporte, elementos de la Fiscalía de Tamaulipas, Guardia Nacional y Estatal, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, llegaron a la mencionada localidad en Reynosa, y acordonaron el lugar.

Colectivo encontró varios restos humanos en la zona de exterminio en Reynosa

De acuerdo con el reporte del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, en la zona de exterminio de la colonia Puerta Sur, en Reynosa, se encontraron 8 cráneos y osamentas de alrededor de 14 cuerpos.

Asimismo, se mencionó que algunos de los restos humanos encontrados en Reynosa tenían signos de haber sido calcinados con anterioridad.

Junto con esto también se hallaron mandíbulas con algunas piezas dentales, tambos y un cráneo con un orificio hecho por arma de fuego. Al ser un terreno grande, no se descarta que haya más restos enterrados.

Zona de exterminio, Reynosa (Especial)

De acuerdo con José Andrés Méndez Ñeco, miembro del colectivo, esta es una de las zonas de exterminio del crimen organizado, donde privan de la vida a las personas que desaparecen en los alrededores.

Además, mencionó que no iba a aceptar que nadie le dijera que esa no era una zona de exterminio: “Si desaparecen a una persona, se los llevan a las afueras, los privas de la vida y los calcinas, cómo se le llama a eso“, fueron sus palabras.

Colectivo trabajará en conjunto con autoridades de Reynosa en la zona de exterminio

El mismo José Andrés Méndez Ñeco señaló que se trabajará con las autoridades de Reynosa en la zona de exterminio para encontrar todos los restos humanos.

Será un equipo multidisciplinario con el que el colectivo hará la identificación de todas las osamentas y restos que localicen en esta región de Reynosa.

Además, destacó que la propia SEDENA envió vehículos “Mamba”, por lo que se asegura que actuarán de acuerdo a los protocolos de búsqueda e identificación.

Finalmente, pidió que no se minimice este hecho de parte de la población y las autoridades, además de reafirmar que seguirán trabajando en conjunto con los organismos federales competentes.