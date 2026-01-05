Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de Tránsito de Culiacán fue asesinado este lunes 5 de enero tras ataque directo en la sindicatura de Aguaruto, en el estado de Sinaloa.

Pero ¿quién fue Francisco Javier Zazueta Lizárraga? Te decimos todo lo que se sabe del director de Tránsito de Culiacán que fue asesinado a balazos este lunes 5 de enero.

¿Quién fue Francisco Javier Zazueta Lizárraga?

Francisco Javier Zazueta Lizárraga era un funcionario público y mando policial en Culiacán, Sinaloa. Se desempeñaba como Director de la Unidad de Vialidad y Tránsito Municipal de Culiacán.

Este lunes 5 de enero, Francisco Javier Zazueta Lizárraga fue víctima de un ataque directo en Aguaruto y habría muerto en el trayecto al hospital, al que llegó sin signos vitales.

¿Qué edad tenía Francisco Javier Zazueta Lizárraga?

La edad de Francisco Javier Zazueta Lizárraga es desconocida.

¿Qué signo zodiacal era Francisco Javier Zazueta Lizárraga?

Dado que la fecha de nacimiento de Francisco Javier Zazueta Lizárraga es desconocida, su signo también lo es.

¿Francisco Javier Zazueta Lizárraga estaba casado?

Se desconoce si Francisco Javier Zazueta Lizárraga estaba casado.

¿Francisco Javier Zazueta Lizárraga tenía hijos?

De acuerdo con la información, fue su propio hijo quien intentó llevar a Francisco Javier Zazueta Lizárraga al hospital.

¿Qué estudió Francisco Javier Zazueta Lizárraga?

Francisco Javier Zazueta Lizárraga egresó de la Academia Estatal de Policía y Seguridad Pública en la modalidad de agente de tránsito, lo que marcó el inicio de su carrera dentro de la corporación municipal.

Los reportes indican que tras salir de la academia, Francisco Javier Zazueta Lizárraga realizó cursos profesionales adicionales relacionados con:

Actuación policial

Derechos humanos

Liderazgo operativo

Armamento

¿Cuál es la trayectoria de Francisco Javier Zazueta Lizárraga?

Francisco Javier Zazueta Lizárraga ingresó a la corporación de Tránsito Municipal de Culiacán en 1998 como agente de crucero y fue ascendiendo en diferentes áreas hasta llegar a ser director de la Unidad de Vialidad y Tránsito.

De acuerdo con la información, Francisco Javier Zazueta Lizárraga contaba con el grado de Policía Segundo y tuvo una carrera de más de 30 años dentro de la corporación.

Asesinan en ataque directo a Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de Tránsito de Culiacán

Este lunes 5 de enero fue asesinado Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de Tránsito de Culiacán, mientras circulaba en su vehículo en la sindicatura de Aguaruto.

Los reportes indican que sujetos armados interceptaron a Francisco Javier Zazueta Lizárraga y dispararon contra él y su vehículo, el conductor perdió el control y se estrelló contra un poste.

El hijo de Francisco Javier Zazueta Lizárraga llevó a su padre al hospital, pero en el camino fue encontrado por los servicios de emergencia, quienes no pudieron salvarle la vida.

Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán, lamentó el asesinato y aseguró que en sus años en la policía, no había indicios de que Francisco Javier Zazueta Lizárraga recibiera amanezas.