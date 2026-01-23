Humberto Osuna, el padre de Fernando Arce asesinado en Culiacán, Sinaloa, rechaza que la versión que Ricardo Trevilla Trejo dio argumentando que su hijo estuvo en fuego cruzado.

La familia de Fernando Arce asegura que hay pruebas de que el joven fue atacado directamente y niega que ya se hayan puesto en comunicación con ellos como el gobernador de Sinaloa prometió.

Caso Fernando Arce en Culiacán: Acusan que el ataque fue directo y no fuego cruzado

El asesinato de Fernando Arce en Culiacán, quien viajaba junto a su novia Rosa Guadalupe, llegó a la mañanera de la presidenta de México, pero el padre del joven no cree en la versión oficial.

En una entrevista con Azucena Uresti, el padre de Fernando Arce, Humberto Osuna, rechazó la versión que el titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) dio, argumentado muerte por fuego cruzado.

Osuna explicó que hay pruebas en las que se ve que autoridades atacan directamente a Fernando Arce. Asimismo, apuntó que el vehículo no estaba en las calles donde argumentan se encontraba transitando.

“Yo digo que las fuerzas federales para que ellos mismos se vayan deslindando, no sabemos quién fue (...) Eso no fue un fuego cruzado, no aceptamos esa declaración. Eso es un asesinato, es un homicidio”. Humberto Osuna, papá de Fernando Arce.

Por otra parte, tachó de incongruencia lo dicho por Ricardo Trevilla Trejo argumentando que si la investigación sobre el asesinato de su hijo seguía en curso, “como puede decir que fue fuego cruzado”.

El padre de Fernando Arce también negó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo haya buscado para hablar del caso de su hijo.

“Eso es mentira, hasta el día de hoy el gobierno del estado no se ha acercado para nada con nosotros”. Humberto Osuna, papá de Fernando Arce.

En contraparte, Osuna señaló haber recibido un correo electrónico por parte de militares, para reunirse, pero dijo no saber de quién se trataba creyendo que obtuvieron sus datos por Derechos Humanos.

Sedena asegura que el caso de Fernando Arce fue fuego cruzado

El titular de Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró en la mañanera del pueblo del 22 de enero que estaba enterado del caso de Fernando Arce en Culiacán, explicando que fue muerte por fuego cruzado.

Trevilla explicó que Fernando Arce junto con su novia se encontraban viajando en las calles de Culiacán cuando se atravesaron en un fuego cruzado entre militares y delincuentes, resultando en su muerte.

Aunque Trevilla argumentó firmemente fuego cruzado, aseguró que el caso de Fernando Arce se sigue investigando apuntando que así se logrará que no haya impunidad como la familia lo pide.

“Se están haciendo las investigaciones ¿cómo se va a garantizar? con la postura de la Defensa Nacional conforme a derecho”. Ricardo Trevilla Trejo, titular de Sedena.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum argumentó que en casos como el de Fernando Arce el gobierno apoya a la familia y hay sanciones “para los responsables” además de que hay investigación por el Ministerio Público.