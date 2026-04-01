La tarde del martes 31 de marzo fue asesinado durante un ataque armado directo el síndico de Tepuche en Culiacán, en el estado de Sinaloa, Héctor Bartolo Zamudio.

De acuerdo con lo indicado en los reportes de medios locales, el funcionario fue objeto de la agresión mientras circulaba a bordo de una camioneta municipal en calles del sector Villa Universidad.

Al tomar conocimiento de los hechos, autoridades y personal de emergencias llegaron hasta el punto del incidente, sin embargo, solo pudieron confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Síndico de Tepuche en Culiacán, Héctor Bartolo Zamudio, fue asesinado a balazos

Cerca de las 17:30 horas del 31 de marzo, sujetos armados abrieron fuego en contra de una camioneta del ayuntamiento de Culiacán y tras realizar diversos disparos, huyeron de inmediato del lugar.

Sobre lo ocurrido, medios locales reportaron que se trató de un ataque directo que dejó un saldo de una persona muerta, de quien más tarde se supo, se trata de un funcionario del municipio de Culiacán.

En la información que comenzó a circular minutos después de los hechos, quedó asentado que la víctima de la balacera es el titular de la Sindicatura de Tepuche, Culiacán, Héctor Bartolo Zamudio.

Camioneta baleada de Héctor Bartolo Zamudio (RíoDoce)

Por medio de redes sociales se difundieron diversas imágenes del incidente, en las que se puede apreciar que la camioneta rotulada del ayuntamiento, terminó con numerosos impactos de arma de fuego.

Debido a lo ocurrido, elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y servicios médicos de emergencia se trasladaron hasta el sitio y confirmaron el asesinato de Héctor Bartolo Zamudio.

Alcalde de Culiacán lamenta asesinato de Héctor Bartolo Zamudio

Luego de que se difundieron los reportes sobre el asesinato de Héctor Bartolo Zamudio, síndico de Tepuche, el alcalde de Culiacán compartió un mensaje en el que confirmó y lamentó el crimen.

En su publicación de X, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil resaltó a nombre del ayuntamiento de Culiacán, que repudia lo ocurrido y espera que "se esclarezca para que no haya impunidad".

Alcalde de Culiacán lamenta asesinato de síndico de Tepuche (@JuandDiosGamez/X)

De la misma forma, el presidente municipal resaltó que el síndico de Tepuche será recordado como un “gestor incansable” que siempre se mantuvo al servicio de su comunidad.

Debido a lo anterior, Juan de Dios Gámez Mendívil concluyó que Héctor Bartolo Zamudio siempre tuvo y va a tener su reconocimiento, tras lo cual pidió por su descanso.