Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el último trabajador atrapado en mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa, sigue sin ser localizado.

La actualización del estado del último de los cuatro trabajadores, identificado como Isidro Beltrán, se a da 22 días del derrumbe en la mina, aunque se espera siga con vida.

Trabajador atrapado en mina Santa Fe sigue sin ser localizado: actualización de Protección Civil

Tal como señaló Protección Civil, las labores de búsqueda continúan en la mina Santa Fe en Sinaloa, para localizar al último de los cuatro trabajadores atrapados.

Personal de Protección Civil junto a la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron un recorrido en zona de interés.

Trabajos en mina Santa Fe continúan: último trabajador atrapado sigue sin ser localizado (CNPC vía X)

Esto como parte de las acciones de verificación y búsqueda que se mantienen en la mina Santa Fe para localizar al último trabajador, con trabajos de 24/7 como ha repetido la dependencia.

Asimismo, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, se mantiene en contacto con los familiares del trabajador, que esta mañana encabezó una reunión en el Puesto de Comando para reportar avances.

Parte de los trabajos de este miércoles 15 de abril fueron la extracción de material para avanzar hacia una rampa, además de la instalación de la cimbra dentro de la mina Santa Fe.

Último trabajador de la mina Santa Fe podría estar bien, indican propietarios

El gerente administrativo de Industrial Minera, Álvaro Vargas Miranda, dio a conocer que el martes 14 de abril se encontró un carrito minero que utilizaba el último trabajador atrapado, por lo que estiman que estaría bien.

Acorde con sus declaraciones, tienen como hipótesis que el supervisor de la obra en la mina Santa Fe, Isidro Beltrán, está atrapado en algún punto tras intentar resguardarse del derrumbe.

Sin embargo, también explicó que los binomios caninos del Ejército no detectaron a Isidro Beltrán en los alrededores del carrito minero, por lo que habría buscado otro lugar con oxigenación.