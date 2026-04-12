La Fiscalía de Sinaloa identificó como Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años de edad, al tercer trabajador que fue localizado sin vida tras el derrumbe en la mina Santa Fe, en El Rosario.

“Se informa que la Fiscalía de Sinaloa ha realizado la identificación de Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años, el tercer minero ubicado en la mina Santa Fe” Coordinación Nacional de Protección Civil

Según indicó Protección Civil en un comunicado, la Fiscalía de Sinaloa ya se encuentra brindando apoyo a la familia de Abraham Aguilera Aguilera, originario de Guanajuato.

Fiscalía de Sinaloa identifica a tercer trabajador en mina Santa Fe (Especial)

Hasta el momento se ha logrado el rescate de tres trabajadores mineros:

José Alejandro Castulo Colin

Francisco Zapata Nájera

Abraham Aguilera Aguilera, localizado sin vida

Protección Civil mantiene esfuerzos para localizar al último minero de Santa Fe

En un comunicado, las autoridades reiteraron que todas las acciones en la mina Santa Fe continúan enfocadas exclusivamente en localizar al último minero, reiterando que el operativo n o se detendrá hasta lograrlo.

A su vez, Protección Civil señaló que la búsqueda avanza con progreso sostenido hacia una de las zonas prioritarias, mientras que personal de la SSPC, Sedena, Semar, CFE y el Gobierno de Sinaloa, mantienen evaluaciones constantes.

Cabe recordar que han pasado 17 días desde el colapso de la presa de jales, lo que provocó el escurrimiento y el bloqueo de los accesos, impidiendo que cuatro trabajadores que estaban dentro, entre ellos Abraham Aguilera, pudieran salir.

Fiscalía de Sinaloa identifica a tercer trabajador en mina Santa Fe (Especial)

“Yo no perdí la fe”: minero rescatado narra cómo sobrevivió 300 horas atrapado

Francisco Zapata Nájera sobrevivió más de 300 horas atrapado en la mina Santa Fe gracias, según dijo, a que no perdió la fe, lo que lo motivó a tomar decisiones improvisadas para mantenerse a salvo.

A pesar de la oscuridad, la humedad y la falta de alimento, se mantuvo consciente y orientado, respondiendo con coherencia cuando los equipos lograron contactarlo.

Incluso, mencionó que él mismo tuvo que escarbar para que el agua bajara el nivel, haciendo pequeños canales, pues llegó al punto más alto mientras se encontraba atrapado.