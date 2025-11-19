Esteban Constantino, cercano a Carlos Manzo, alcalde asesinado en Uruapan, Michoacán, señaló que el crimen podría tener un móvil político más que la acción del crimen organizado.

Así lo dijo en entrevista con La Jornada en la que que recordó que la más reciente encuesta que los posicionaba a la cabeza como posible gobernador de Michoacán, generó molestias entre otros políticos .

“No creo que venga por parte del crimen organizado, no lo puedo decir a ciencia cierta, pero casi estoy seguro de que por ahí no fue la situación. No era la primera vez que se enfrentaba a este tipo de personas... Él habló mucho del tema político. Tuvo muchos adversarios políticos y él siempre jugó limpio, pero lamentablemente en este medio no todos se manejan así” Esteban Constantino. Cercano a Carlos Manzo

Esteban Constantino, cercano al expresidente municipal de Uruapan también dio detalles de los últimos momentos de Carlos Manzo y reveló que le dieron tres infartos, de los cuales en dos ocasiones lo pudieron regresar los médicos, pero el tercero no lo resistió.

Carlos Manzo tuvo peleas con otros políticos por encuestas rumbo a las elecciones 2027

Días antes de ser asesinado, Carlos Manzo tuvo confrontaciones en con adversarios políticos rumbo a la sucesión por la gubernatura en las elecciones 2027.

Por ello, Esteban Constantino dijo que atribuye el asesinato “al recelo político que le tenían porque hubo una ultima encuesta que antes de que él muriera (la cual) se hizo viral. Para la gubernatura traía 43 por ciento en la aceptación. Era abismal la diferencia y en días previos él hizo muchas declaraciones fuertes a ciertos políticos que prácticamente lo habían tratado de intimidar de alguna forma, y lo hizo público señalando como responsable a esos políticos de lo que le llegara a pasar”.

También resaltó los señalamiento de Carlos Manzo sobre malos manejos y presunta corrupción de Ignacio Campos que hicieron que escalara una confrontación.

“Le voy más a una situación política por que los aseguramientos con los carteles realmente eran insignificantes” Esteban Constantino. Cercano a Carlos Manzo

Grecia Quiroz y Carlos Bautista Tafolla reitera señalamientos contra políticos

Carlos Bautista Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero, al igual que Grecia Quiroz, recordó señalamientos de personajes políticos por parte de Carlos Manzo, uno de ellos por malos manejos de dinero de parte de Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

Carlos Bautista Tafolla dijo que si le pegaban a Ignacio Campos, le pegaban al diputado federal Leonel Godoy y así a uno de los grupos en el poder de Michoacan.

En otro momento, Grecia Quiroz recordó que Carlos Manzo señaló no solo a Leonel Godoy y Raúl Morón sino a Ignacio Benjamín Campos.