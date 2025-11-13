Por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, reveló que su esposo Carlos Manzo tenía un sueño presidencial.

En su publicación, Grecia Quiroz incluyó una foto en la que el mismo Carlos Manzo dejó entrever sus aspiraciones.

“Por supuesto que ibas a llegar a ese lugar, estoy plenamente convencida, por eso te quitaron del camino”. Grecia Quiroz

Grecia Quiroz comparte mensaje que reveló el sueño presidencial de Carlos Manzo

El alcalde de Uruapan, Michoacán que fue asesinado el sábado 1 de noviembre, Carlos Manzo, tenía la intención de llegar a la presidencia, o al menos así lo insinuó Grecia Quiroz.

Lo anterior debido a que en la publicación que compartió en Facebook, la ahora alcaldesa incluyó una foto en la que su esposo apuntó a Palacio Nacional.

En torno a la foto, Grecia Quiroz se dijo totalmente convencida de que Carlos Manzo sí iba a llegar “ese lugar”, en referencia a Palacio Nacional y la presidencia de la República.

En ese sentido, la alcaldesa de Uruapan sentenció que fue justo por el rumbo que su esposo estaba tomando con dirección a la presidencia del país, que “lo quitaron del camino”.

El mensaje de Grecia Quiroz sobre las aspiraciones presidenciales de Carlos Manzo (Grecia Quiroz/Facebook)

Grecia Quiroz busca continuidad del proyecto de Carlos Manzo

Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo y anunció que dará continuidad al proyecto político iniciado por su esposo.

En la ceremonia oficial, destacó que Carlos Manzo impulsó un movimiento social con fuerte arraigo comunitario y aseguró que ese esfuerzo no se detendrá, pues seguirá creciendo con respaldo ciudadano.

De la misma forma, subrayó que su esposo dejó una ruta clara de trabajo, por lo que garantizó que su administración mantendrá las prioridades en seguridad, cultura y desarrollo económico.

“Juro que no te voy a fallar, por ti, por mí, por nuestros hijos y por Uruapan” Grecia Quiroz

En ese sentido, aseveró que va a dar continuidad al llamado movimiento del sombrero, proyecto que Carlos Manzo promovió como símbolo de identidad y participación política en Uruapan.

Para ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que respalden el movimiento y reiteró que trabajará para consolidar las metas que se han trazado en beneficio de la comunidad.