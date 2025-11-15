A través sus redes sociales, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega de 39 años, rindió homenaje mostrando su apoyo a Carlos Manzo tras su asesinato el pasado 1 de noviembre, al usar sombrero pues “trae dignidad y valentía”.

Con foto de Alessandra Rojo de la Vega en la que se le ve usando un sombrero como el que caracterizaba a Carlos Manzo, ex presidente municipal de Uruapan, Michoacán; y que muchos otros político más han optado por llevar tras su asesinato.

Dicha foto de Alessandra Rojo de la Vega con sombrero en memoria del alcalde asesinado en Michoacán sucedió durante su primer informe de gobierno como alcaldesa de Cuauhtémoc.

pic.twitter.com/V0Pdm4N8SP — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) November 15, 2025

Alessandra Rojo de la Vega usó sombrero y pide justicia para Carlos Manzo

Además de usar sombrero que “trae dignidad y valentía”, Alessandra Rojo de la Vega también pidió justicia para Carlos Manzo, ex presidente municipal de Uruapan.

Por lo que Alessandra Rojo de la Vega pidió un minuto de silencio para rendirle honor a Carlos Manzo, así como por todos “los servidores públicos que han perdido la vida por servir a quienes les han arrebatado a un ser querido” .

Asimismo, Alessandra Rojo de la Vega reclamó que la muerte de Carlos Manzo, ex presidente municipal de Uruapan se debe por “ la falta de acción y por la complicidad del crimen organizado” .