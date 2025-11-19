Alex Fernández canceló el concierto que ofrecería en Uruapan, lugar donde fue asesinato el presidente municipal Carlos Manzo, el primero de noviembre durante las festividades.

Como parte de su gira “Voz de mi sangre tour”, Alex Fernández ofrecería el próximo 28 de noviembre un concierto en el Salón Los Telares en Uruapan.

Veintiocho días después del asesinato de Carlos Manzo, motivo por el que decidió reprogramar su show.

El hijo de Alejandro Fernández, de 54 años de edad, pospuso su concierto por la ola de violencia que actualmente se vive en Michoacán, pero sobre todo por respeto a la familia de Carlos Manzo y a la población.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el cantante hace pública su decisión reiterando que “México está de luto”.

“Derivado de los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Uruapan, y ante el clima de violencia que hoy se vive en Michoacán, hemos decidido reprogramar el concierto de Alex Fernández en el Salón Los Telares. Hoy más que nunca queremos acompañar con respeto y empatía a la comunidad y brindar un espacio para la calma y la reflexión” Alex Fernández

Asimismo agradeció la comprensión y se comprometió a encontrarse con su público lo más pronto posible.

“Nos volveremos a ver muy pronto para cantar, abrazarnos con la música y unir fuerzas desde lo que más une: el amor y el respero por nuestra gente” Alex Fernández

Alex Fernández cancela concierto en Uruapan tras asesinato de Carlos Manzo (@alexfernandez.g / Instagram)

Contrario a molestarse, fans del hijo de ‘El Potrillo’, aplaudieron su decisión así como le agradecieron el respeto y la solidaridad hacia la familia de Carlos Manzo, cuya muerte continúa siendo investigada,

Público de Alex Fernández podrá solicitar el reembolso de sus boletos

Será en los próximos días cuando Alex Fernández anuncie la nueva fecha de su concierto en Uruapan, Michoacán.

Sin embargo, quién desee el reembolso de sus boletos podrá solicitarlo en sitio web arema.mx/reembolsar

En este portal deberán indicar si los accesos se obtuvieron vía electrónica o mediante taquillas.

Posteriormente, deberán indicar la forma de pago, el folio y el correo electrónico donde llegó el ticket.

Cabe mencionar que el reembolso aplicará al total del boleto , es decir, no se reembolsará el costo por servicio, envío o comisiones bancarias.

Quien desee conservar su boleto, puede hacerlo ya que esté seré su acceso para el concierto a reprogramar.