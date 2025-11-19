Carlos Bautista Tafolla acusó que las autoridades están encubriendo a los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, y que deberían actuar para dar con ellos aunque sean del partido Morena.

Así lo dijo en entrevista en Milenio luego de que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, anunciaron la detención de Jorge Armando N como uno uno de los autores intelectuales del homicidio.

“Quisiera que esperáramos al término de las investigaciones, esos nombres para mi siguen siendo autores materiales, atrás de esto hay alguien que se está encubriendo o yo espero que no se encubra. Toda la gente queremos justicia, exigimos justicia… a mí estas investigaciones me dejan igual... Que le expliquen a la ciudadanía por qué creen que esta gente fue, que no se encubra a nadie, así sea de su propio partido… queremos saber por qué, no cómo lo mataron” Carlos Bautista Tafolla. Diputado local

Carlos Bautista Tafolla dijo que la información que presentaron Omar Garcia Harfuch y Carlos Torres Piña es sobre quienes siguen siendo autores materiales y exigió saber por qué lo mataron.

Carlos Bautista Tafolla, amigo de Carlos Manzo recibe protección de la Guardia Nacional (Michelle Rojas)

Carlos Bautista Tafolla pide no encubrir a asesinos intelectuales de Carlos Manzo

Carlos Bautista Tafolla pidió explicarle a la ciudadanía quiénes y por qué mataron a Carlos Manzo, sobre todo con la capacidad de trabajos de inteligencia que pueden hacer.

Esa declaración va en el sentido de lo que han explicado amigos, compañeros del movimiento y la propia viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, sobre políticos de Michoacán que el expresidente municipal había señalado:

Leonel Godoy

Raúl Morón

Ignacio Benjamín Campos

Rechazan que Jorge Armando N sea autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Este miércoles 19 de noviembre, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció la detención de Jorge Armando N, alias El Licenciado, como uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

Así lo dijo al mostrar avances de las investigaciones que se llevan a cabo entre el gobierno federal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, a cargo de Carlos Torres Piña.

Los funcionarios dijeron que Jorge Armando N daba instrucciones vía mensajería a los tres jóvenes y en sus celulares se encontraron mensajes de información del parque, la presencia de Carlos Manzo y la instrucción de dispararle.