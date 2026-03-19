Gabriel Zepeda Guzmán, jefe de sicarios de La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa, fue abatido en un operativo en Manzanillo, Colima, el 18 de marzo.

El operativo corrió a cargo de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal, quienes iniciaron una persecución en calles principales de Manzanillo, luego de que el líder criminal intentara huir de las autoridades.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Gabriel Zepeda Guzmán, jefe de sicarios de La Mayiza, como:

¿Quién era Gabriel Zepeda Guzmán?

¿Cuántos años tenía Gabriel Zepeda Guzmán?

¿Cuál era el signo zodiacal de Gabriel Zepeda Guzmán?

¿Gabriel Zepeda Guzmán tenía esposa?

¿Gabriel Zepeda Guzmán tenía hijos?

¿Qué estudió Gabriel Zepeda Guzmán?

¿Cuál es la trayectoria de Gabriel Zepeda Guzmán? y más

¿Quién era Gabriel Zepeda Guzmán?

César Gabriel Zepeda Guzmán, alias “La Barquita”, era originario de Colima Colima.

Se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de Colima al ser considerado un generador de violencia en el estado por su liderazgo en la facción del Cártel de Sinaloa, La Mayiza en la entidad.

¿Cuántos años tenía Gabriel Zepeda Guzmán?

De acuerdo con La Opinión de México, Gabriel Zepeda Guzmán, alias “La Barquita”, nació el 26 de septiembre de 1999, por lo que tenía 26 años de edad al momento de su muerte.

¿Cuál era el signo zodiacal de Gabriel Zepeda Guzmán?

Ya que Gabriel Zepeda Guzmán cumplía años el 26 de septiembre, el jefe de sicarios de La Mayiza nació bajo el signo zodiacal de Libra.

¿Gabriel Zepeda Guzmán tenía esposa?

Se desconoce si Gabriel Zepeda Guzmán tenía esposa; sin embargo, al momento de su muerte se encontraba en compañía de una mujer que fue detenida por autoridades estatales.

No se ha informado el tipo de relación que tenía la detenida con el jefe de sicarios de La Mayiza.

¿Gabriel Zepeda Guzmán tenía hijos?

De la misma manera, se desconoce si Gabriel Zepeda Guzmán tenía o no hijos.

¿Qué estudió Gabriel Zepeda Guzmán?

Se desconoce el último grado de estudios de Gabriel Zepeda Guzmán.

¿Cuál es la trayectoria de Gabriel Zepeda Guzmán?

Gabriel Zepeda Guzmán, originario de Colima, se convirtió en el jefe de sicarios de La Mayiza, en su estado natal.

“La Barquita” habría sido uno de los jefes de plaza de La Mayiza en Colima, pues era considerado un objetivo principal para las autoridades del estado.

Su abatimiento es el golpe más reciente a la estructura de La Mayiza en Colima; el pasado 26 de noviembre de 2025, la Secretaría de Marina confirmó la detención de Julio Alejandro “N”, alias “El Placas”, señalado como jefe de sicarios y responsable de la distribución de drogas en Manzanillo.