La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la facción de La Mayiza, del Cártel de Sinaloa, por continuar traficando con drogas como fentanilo a Estados Unidos y México ya bloqueó cuentas de 7 personas y 15 empresas como parte de la cooperación.

Así lo anunciaron dependencias de los dos países este 18 de septiembre, a dos días de haber lanzado una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleve a la captura de Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, quien actualmente lidera La Mayiza.

El Ruso seria quien se quedó al mando de La Mayiza luego del secuestro y entrega de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos el 25 de julio pasado de 2024.

“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales” Tesoro de Estados Unidos

¿Qué se hará desde México tras sanción a La Mayiza por parte del Tesoro de Estados Unidos?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que tras la sanción a un total de siete personas y 15 empresas, ordenó un “bloqueo administrativo” como parte de sus acciones de cooperación para prevenir el lavado de dinero.

Los nombres de las personas y empresas se van a integrar a la Lista de Personas Bloqueadas, la cual es una acción preventiva y no una acción judicial y en caso de identificar actividades ilícitas va a avisar a la Fiscalía General de la República (FGR)

UIF realiza el bloqueo administrativo a personas identificadas por la OFAC como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.https://t.co/rvN5zEMf9f#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/hkQtEZ0nx7 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 18, 2025

Estado Unidos sanciona a la Mayiza por seguir traficando con fentanilo

Cabe recordar que una vez que la OFAC del Departamento del Tesoro sanciona a personas o empresas, sus bienes en Estados Unidos deberán ser confiscados o reportarse ante las autoridades.

“Todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC”. Tesoro de Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump, calificó a La Mayiza o Los Mayos como “una facción amenazante” del Cártel de Sinaloa la cual dijo sigue traficando drogas y blanqueando sus ganancias.

El gobierno de Estados Unidos describió que trafican con drogas como:

Fentanilo

Cocaina

Marihuana

Heroína

Metanfetaminas

Tesoro de Estados Unidos sanciona a estas 7 personas y 15 empresas; incluye a exalcaldesa de Rosarito

El gobierno de Estado Unidos detallo que estas sanciones contra 7 personas y 15 empresas relacionadas a La Mayiza :

Rene Arzate Mario Alberto Herrera Sánchez Karlo Omar Herrera Sánchez Jesús González Lomelí Candelario Arcega Aguirre Hilda Araceli Brown Figueredo (exalcaldesa de Rosarito) Juan José Ponce Feliz, El Ruso

Empresas sancionadas:

Alimentos Del Mar, S. De R. l . Dic . V . Grupo JRCP, S. De R. L . Sabor Tapatío, S. De R. l . Dic . V . Gotoco Alimentos Procesados S . De R. l . Dic . V . Grupo Hotelero JJJ , S. A . Dic . V . Complejo Turístico JJJ , S. A . Dic . V . Operadora De Espectaculos, Alimentos Y Bebidas J&R S. A . Dic . V . Alimentos Y Desvío Insurgentes , S. De R. l . Dic . V . Sunset Servicios Gastronómicos S . De R. l . De C . V . JJ Gonver S . De R . L . De C . V . Operadora De Alimentos Con Orígenes De México , S . De R . L . De C . V . Veintiuno Mexicali , S . De R . L . De C . V . Coco Beach Bar , S . De R . L . De C . V . Cavally Antro & Bar Transporte Urbano Y Suburbano Del V Municipio S . A . De C . V .

Estado Unidos va contra El Ruso, actual líder de La Mayiza

La recompensa contra El Ruso está activa desde el 16 de septiembre por cinco millones de dólares para lograr su captura, una vez que ya tiene en su poder al anterior líder Ismael El Mayo Zambada.

Estados Unidos recordó que el Cártel de Sinaloa es una Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado con sede en México.