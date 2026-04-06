Pedro Valencia Cerecero, funcionario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán, fue hallado sin vida en un camino rural del municipio de Áporo con signos de tortura, impactos de bala y avanzado estado de descomposición.

El cuerpo del secretario del Ayuntamiento de Ocampo estaba maniatado y con el rostro cubierto por una bolsa plástica.

La Fiscalía de Michoacán confirmó que se abrió una carpeta de investigación por secuestro y homicidio, y que tres personas son indagadas en relación con el caso.

El móvil del crimen contra Pedro Valencia Cerecero aún permanece desconocido.

Asesinan a Pedro Valencia, secretario de Ocampo

De acuerdo con los primeros reportes, Pedro Valencia Cerecero fue localizado sin vida la noche del domingo con signos de violencia en un predio ubicado en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo.

Pedro Valencia, secretario municipal de Ocampo (@MLopezSanMartin / X )

Pedro Valencia Cerecero habría sido encontrado en una brecha de terracería, a un costado de una barranca cubierta de maleza, dentro de la comunidad de La Silleta.

El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, además de estar maniatado con grilletes metálicos.

Pedro Valencia Cerecero tenía el rostro cubierto con una bolsa de plástico negra, además de que tenía impactos de bala y huellas de tortura.

Vestía chaleco color negro, playera y pants color café, así como tenis negros.

Autoridades confirman investigación por el asesinato y secuestro de Pedro Valencia, secretario de Ocampo

El cuerpo de Pedro Valencia Cerecero fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Zitácuaro para la necropsia de ley.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que ya se inició una carpeta de investigación en relación con el secuestro y homicidio de Pedro Valencia Cerecero.

A través de un comunicado, las autoridades informaron que se encuentran investigando a 3 personas que posiblemente se encuentren relacionadas con el caso.

Sin revelar mayores detalles, la institución indicó que son investigados por el “secuestro y homicidio” del funcionario municipal.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, en tanto la investigación continúa en curso y las autoridades recaban indicios que le permitan esclarecer el secuestro y asesinato.