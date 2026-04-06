Pedro Valencia, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán, fue hallado sin vida el domingo 5 de abril en un camino rural del municipio de Áporo, tras haber sido secuestrado días antes.

Su cuerpo presentaba impactos de bala, signos de tortura y avanzado estado de descomposición.

La Fiscalía General del Estado confirmó que abrió una investigación por secuestro y homicidio, y que tres personas son indagadas en relación con el caso.

Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen, mientras continúan las diligencias.

¿Quién fue Pedro Valencia, secretario de Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán?

El nombre de Pedro Valencia se viralizó en las redes sociales luego de que se reportó su asesinato tras ser secuestrado.

Pedro Valencia fue un funcionario público que se desarrolló como secretario de Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán, puesto que desempeñó hasta el día de su muerte.

Al frente del cargo llevaba más de un año, por lo que su trabajo se concentró en el municipio de Ocampo.

En sus redes sociales el Ayuntamiento de Aporo, Michoacán, que dirige Juan Agustin Torres Sandoval, expresó sus condolencias por el asesinato de Pedro Valencia Cerecero.

Pedro Valencia, secretario de Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán (Ayuntamiento de Áporo 2024-2027 / Facebook )

¿Cuántos años tenía Pedro Valencia, secretario de Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán?

No se hay información pública que confirme la edad exacta de Pedro Valencia al momento de su muerte.

¿Quién fue la esposa de Pedro Valencia, secretario de Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán?

Se desconoce si Pedro Valencia se encontraba casado.

¿Qué signo zodiacal fue Pedro Valencia, secretario de Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán?

Al no tenerse información sobre la fecha exacta de nacimiento de Pedro Valencia se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Pedro Valencia, secretario de Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán?

No hay información pública sobre los hijos de Pedro Valencia.

¿Qué estudió Pedro Valencia, secretario de Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán?

Pedro Valencia era egresado de la Escuela Secundaria Técnica 54.

Posteriormente, cursó la Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Pedro Valencia, secretario municipal de Ocampo (@soldemorelia / X )

¿En qué trabajó Pedro Valencia, secretario de Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán?

Pedro Valencia Cerecero se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento de Ocampo en Michoacán.

Asumió la secretaría del Ayuntamiento el 18 de febrero de 2025, bajo las instrucciones de la presidenta municipal, Leticia Arriaga Domínguez.

Investigan el secuestro y asesinato de Pedro Valencia, secretario de Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán

Pedro Valencia fue secuestrado el 1 de abril de 2026 y localizado sin vida la noche del domingo 5 de abril.

El cuerpo de Pedro Valencia fue encontrado en un predio ubicado en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo.

Su cuerpo fue localizado con evidentes muestras de tortura, impactos de bala y señales de descomposición.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que abrió una investigación para esclarecer la muerte de Pedro Valencia.

Además, se confirmó que se investiga a tres personas presuntamente relacionadas con el secuestro y homicidio del secretario de Ocampo.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, en tanto la investigación continúa en curso y las autoridades recaban indicios que le permitan esclarecer el asesinato.