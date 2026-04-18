El viernes 17 de abril se reportó el asesinato a tiros de René Méndez Vázquez, exdirector de Seguridad Pública en Puerto Vallarta, Jalisco, mientras se encontraba en compañía de su esposa e hija.

Los primeros reportes informaron que la víctima fue interceptada en la carretera 544 al cruce con la calle Prolongación Reforma, en la delegación de Ixtapa, por hombres armados a bordo de una motocicleta.

René Méndez Vázquez (Especial)

Sin detenidos por asesinato de René Méndez Vázquez, exdirector de Seguridad Pública en Puerto Vallarta

Medios locales detallaron que René Méndez Vázquez circulaba en su vehículo acompañado de su familia sobre una carretera de Puerto Vallarta, cuando fue atacado por hombres armados.

Tras la agresión, policías y paramédicos llegaron al lugar únicamente para confirmar la muerte del exdirector de Seguridad Pública y que su hija y su esposa presentaban heridas.

Aunque en un primer momento no fue identificado, más tarde se dio a conocer que era el cuerpo de René Méndez Vázquez el que quedó tendido al interior del vehículo marca KIA.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, así como tampoco el móvil detrás del asesinato.

Esposa e hija de René Méndez Vázquez resultaron lesionadas

Por su parte, las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco indicaron que en el atentado resultaron heridas la esposa e hija del exjefe policiaco asesinado.

Las víctimas, de 47 y 17 años, lo acompañaban en el momento de los hechos y fueron alcanzadas por las balas, por lo que ambas fueron trasladadas a un hospital local para recibir atención médica.

René Méndez Vázquez (Especial)

¿Quién fue René Méndez Vázquez, exdirector de Seguridad Pública en Puerto Vallarta?

René Méndez Vázquez fue mando policiaco entre 2018 y 2021.

Policía de carrera, permaneció en la corporación municipal por más de 18 años; durante su gestión como comisario también se desempeñó como: