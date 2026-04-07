Fiscalía de Michoacán informó que investiga a tres personas por el secuestro y homicidio de Pedro Valencia, secretario del Ayuntamiento de Ocampo.

Sin revelar mayores detalles, Fiscalía de Michoacán confirmó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Fiscalía de Michoacán confirma que se investiga a 3 personas por el secuestro y homicidio de Pedro Valencia

Pedro Valencia fue localizado sin vida la noche del pasado domingo en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo.

Pedro Valencia, secretario municipal de Ocampo (@soldemorelia / X )

La Fiscalía de Michoacán confirmó la detención de tres personas, quienes permanecen bajo investigación por su probable participación en la privación de la libertad y el homicidio del funcionario municipal.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre la identidad de las personas investigadas y cuál sería su implicación.

La Fiscalía de Michoacán lleva a cabo diligencias de campo y gabinete que permitan judicializar el hecho.

Por el momento se desconoce el móvil del crimen y si existen más personas involucradas.

Esto es lo que se sabe sobre el secuestro y homicidio de Pedro Valencia

Hasta el momento son pocos los detalles sobre el secuestro y homicidio de Pedro Valencia.

La última vez que se le vio con vida fue el 1 de abril, cuando presuntamente se dirigía a un evento en el municipio de Maravatío.

Desde entonces, familiares y autoridades mantenían su búsqueda sin tener resultados.

Cinco días después de haber sido privado de la libertad, el secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Pedro Valencia Cerecero, fue localizado sin vida en Áporo, Michoacán.

De acuerdo con primeros reportes, el cuerpo presentaba visibles huellas de violencia, tenía las manos sujetadas con grilletes y una bolsa de plástico negra cubría su rostro.