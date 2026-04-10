La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha revelado que la pareja sentimental de Pedro Valencia habría planeado su secuestro y asesinato.

De acuerdo con las investigaciones oficiales presentadas por el fiscal Carlos Torres Piña, el principal sospechoso del asesinato de Pedro Valencia ha sido identificado como Francisco “N”.

Fue el 1 de abril cuando se reportó la desaparición de Pedro Valencia, quien se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán, luego de que saliera de su casa rumbo a Maravatío y se perdiera toda comunicación con él.