En presunto ataque directo, Efraín Medina, ex policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima fue asesinado la tarde del lunes 15 de diciembre; ya había sobrevivido a un atentado.

El primero tuvo lugar el 6 de octubre de 2022, al norte de la ciudad de Colima, también mientras viajaba en un vehículo en compañía de otro policía, el cual sobrevivió.

Efraín Medina, ex policía e integrante de la SSP de Colima fue asesinado

Fue a la altura del Tecnológico Nacional de México en Villa de Álvarez, Colima, que fue asesinado el ex policía Efraín Medina, mientras viajaba sobre avenida Tecnológico en compañía de su esposa.

Acorde con la información brindada, hombres armados abordaron en motocicleta el vehículo de Efraín Medina alrededor del mediodía, para después disparar en diversas ocasiones en su contra y de su esposa.

Se mencionó que el ex director habría recibido múltiples impactos en la cabeza, mientras que su esposa presentaba heridas de bala en distintas partes de su cuerpo, sin embargo, sobrevivió.

La esposa de Efraín Medina habría sido trasladada a un hospital pero se reportó que ninguna herida puso en riesgo su vida.

Efraín Medina, ex policía asesinado en Colima (Óscar Adrián vía X)

Efraín Medina ya había sobrevivido un atentado en 2022; esto fue lo que pasó

Como se mencionó, este no fue el primer atentado contra el ex director de la SSP, ya que en octubre de 2022, cuando sujetos armados también dispararon contra Efraín Medina en la avenida De la Paz.

En esa ocasión, Efraín Medina había resultado herido junto con el integrante de la Policía Estatal Preventiva de Colima que no fue identificado; se trasladaron al hospital por sus medios.

Se desconoce si derivado del primer atentado Efraín Medina habría aumentado su seguridad así como la investigación para establecer el móvil del ataque.

Sin embargo, el 10 de diciembre de 2025, el subsecretario de Operaciones de la SSP de Colima, Heriberto Morentín también fue víctima de un atentado.