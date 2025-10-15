¿Quién era Gaby Mejía? Se trataba de la ex alcaldesa del municipio de Cuauhtémoc, en el estado de Colima, que fue asesinada en un ataque armado directo en la colonia El Cariño.

Fue la tarde del martes 14 de octubre de 2025, cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta, interceptaron la camioneta en la que viajaba la ex alcaldesa y le dispararon.

Pero, ¿quién era Gaby Mejía? Te contamos los siguientes detalles sobre la ex alcaldesa de Colima que fue asesinada durante un ataque armado directo que es investigado con enfoque de género:

¿Quién era Gaby Mejía?

Gaby Mejía fue la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Colima electa en 2021, quien encabezó una administración enfocada en obras públicas, atención comunitaria y servicios básicos en zonas rurales y urbanas.

Durante su gestión como ex alcaldesa, se realizaron proyectos de pavimentación, alumbrado público y rehabilitación de espacios comunitarios en los que priorizó localidades con rezago urbano y falta de infraestructura municipal

Asimismo, Gaby Mejía impulsó programas sociales dirigidos a mujeres, adultos mayores y jóvenes, incluyendo apoyos alimentarios, becas escolares, y actividades culturales en coordinación con dependencias estatales y federales.

La ex alcaldesa también participó en sesiones de cabildo orientadas a la revisión presupuestal, regulación de giros comerciales, y fortalecimiento de mecanismos de transparencia en el municipio de Cuauhtémoc

El 14 de octubre de 2025, Gaby Mejía fue asesinada mientras viajaba en una camioneta con su hermano, quien resultó herido, en calles de la colonia El Cariño, municipio de Cuauhtémoc.

El ataque armado ocurrió afuera de su domicilio, después de que participó en una sesión de cabildo; por los hechos, la Fiscalía estatal ya abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género.

¿Qué edad tenía Gaby Mejía?

En los reportes periodísticos que se han emitido en torno al asesinato de Gaby Mejía, la ex alcaldesa de Colima asesinada, se establece que al momento de su muerte, tenía 34 años de edad.

¿Quién era el esposo de Gaby Mejía?

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Colima que fue asesinada en un ataque armado directo, solía ser muy activa en redes sociales, donde publicaba contenido incluso sobre su entorno familiar.

En varias publicaciones, Gaby Mejía habló sobre su familia y en algunas fotos aparece en compañía de un hombre a quien identifica como su pareja sentimental, aunque no se sabe cómo se llama y si estaban casados.

¿Qué signo zodiacal era Gaby Mejía?

Aunque se sabe cuál era la edad de la ex alcaldesa asesinada el 14 de octubre de 2025, no se cuenta con el dato de su fecha de nacimiento, por lo que no se sabe cuál era su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Gaby Mejía?

En sus posts de Facebook, Gaby Mejía compartió de forma reciente que tiene 2 hijos, uno que nació hace unos cuantos meses y otro que tendría entre 6 y 7 años de edad.

¿Qué estudió Gaby Mejía?

A pesar de que la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, se desempeñó como servidora pública por varios años, no existe un perfil curricular en el que se aborden detalles de su formación académica, por lo que no se sabe qué estudió.

¿En qué trabajó Gaby Mejía?

En lo que corresponde a la experiencia laboral de Gaby Mejía, la información recopilada a partir de registros municipales y reportes periodísticos se apunta que la ex alcaldesa trabajó en los siguientes puestos:

Presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima (2021–2024)

Regidora del Ayuntamiento de Cuauhtémoc (2024–2025)

Presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres del PRI

Dirigente del comité municipal del PRI en Cuauhtémoc (desde 2016)

Asesinan a Gaby Mejía, ex alcaldesa de Colima

Gaby Mejía fue asesinada la tarde del 14 de octubre de 2025, en Cuauhtémoc, Colima, mientras viajaba en una camioneta con su hermano, quien resultó herido durante el ataque.

El ataque ocurrió afuera de su domicilio, después de una sesión de cabildo, sujetos armados interceptaron el vehículo, dispararon, y provocaron la muerte de la ex alcaldesa en el lugar.

La Fiscalía General del Estado de Colima acudió al sitio, recabó datos, y abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género, sin confirmar líneas específicas ni posibles responsables.

El vehículo recibió múltiples impactos de bala, personal forense procesó la escena, y se levantaron testimonios de vecinos, familiares, y funcionarios municipales presentes en la zona del ataque.