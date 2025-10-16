La tarde del miércoles 15 de octubre, el alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán, fue objeto de un ataque armado mientras circulaba en su camioneta tras un encuentro en Culiacán.

Sobre los hechos, se ha informado que fue en las inmediaciones del kilómetro 130 Maxipista Culiacán-Mazatlán, cuando se registró el ataque a balazos contra la camioneta del presidente municipal.

A pesar de la agresión que fue cometida por un grupo de civiles armados, hasta el momento no identificados, se reporta que Richard Millán resultó ileso.

Richard Millán (redes sociales)

Alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán, fue atacado a balazos; resultó ileso

El alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán, fue víctima de un ataque armado durante la tarde del miércoles 15 de octubre, alrededor de las 18:20 horas.

En torno a lo ocurrido, la información difundida indica que la camioneta en la que se transportaba el presidente municipal, fue baleada cerca del kilómetro 130 Maxipista Culiacán-Mazatlán.

En el sitio que se ubica cerca de las comunidades de Jacola y Pueblos Unidos, sujetos armados abrieron fuego en contra de la unidad asignada al servicio de Richard Millán.

Los agresores viajaban en un Honda Accord azul, dispararon varias veces contra el vehículo blindado y huyeron del lugar sin que hasta ahora se reporten detenidos por el ataque.

Dado que se trata de una camioneta blindada, la unidad resistió los impactos, lo que permitió que el alcalde de Elota, Sinaloa resultara ileso, mismo caso de las personas que lo acompañaban.

Cabe destacar que la agresión en contra de Richard Millán se ejecutó poco después de que sostuvo una reunión con el secretario general de gobierno de Sinaloa en el municipio de Culiacán.

Por lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa emitió un breve mensaje en el que explicó que tras la balacera, los civiles armados escaparon del sitio y confirmó que el alcalde está ileso.

La #SSPSinaloa informa que, este 15 de octubre de 2025, se recibió un reporte en el C4i en el sentido de que el presidente municipal de Elota fue interceptado por un vehículo en la maxipista Culiacán-Mazatlán, cuyos tripulantes intentaron detenerlo y efectuaron disparos al aire,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 16, 2025

Despliegan operativo tras ataque contra el alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán

Tras el ataque a Richard Millán, se desplegó un operativo especial conjunto entre Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, sin resultados confirmados ni declaraciones públicas del alcalde.

Sin embargo, hasta el momento no se ha agregado información relacionada con el despliegue que se puso en marcha, por lo cual se desconoce si los responsables ya fueron ubicados.

Se debe resaltar que el ataque contra Richard Millán ocurrió en un contexto de alta tensión en Sinaloa, marcado por enfrentamientos entre las facciones del Cártel de Sinaloa de Los Chapitos y Mayos.

En las últimas semanas se han registrado bloqueos, balaceras y operativos en zonas clave del estado, lo que podría refuerza la lectura del ataque como parte del clima de guerra interna.