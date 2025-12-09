Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC)de Colima, fue víctima de un atentado la mañana del 9 de diciembre.

De acuerdo con el gobierno de Colima, el subsecretario se encontraba rumbo a su trabajo cuando fue atacado con armas de fuego.

El funcionario resultó herido en el ataque; sin embargo, se encuentra estable y fuera de peligro.

Heriberto Morentín fue atacado a balazos en Colima

El subsecretario de Operaciones de la SSC Colima, Heriberto Morentín, fue atacado a balazos la mañana del martes 9 de diciembre cuando iba rumbo a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas, tiempo local, en la zona norte de la ciudad de Colima.

Ante los hechos violentos el subsecretario Heriberto Merentín recibió atención al momento en el que se activó el Código Rojo del sector de Colima.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes brindaron primeros auxilios al funcionario, mientras elementos de seguridad acordonaron la zona para iniciar con las insvestigaciones.

Gobierno de Colima condena ataque a Heriberto Morentín

Por su parte, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima condenó ataque armado contra Heriberto Morentín.

“Las personas que encabezamos e integramos las corporaciones e instituciones con asiento en la Mesa de Coordinación Estatal condenamos el atentado, manifestamos nuestras consideraciones hacia el funcionario afectado y a sus familiares en estos momentos difíciles”

Asimismo, señaló que la Fiscalía General del Estado ya inició los trabajos de investigación, con la recopilación de los datos de prueba relacionados con el atentado al funcionario.

Por otra parte, reiteraron su compromiso para trabajar por la tranquilidad y la paz de los habitantes de Colima.