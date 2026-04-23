Un nuevo video grabado por el turista Joel Torres de Dallas, captura el momento en que Julio César Jasso Ramírez llega a la Pirámide de la Luna en Teotihuacán con mochila y mascarilla, apenas segundos antes de perpetrar el tiroteo que dejó una turista canadiense muerta y 13 heridos.

El tiroteo ocurrió el lunes 20 de abril de 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México y según las autoridades, Jasso Ramírez de 27 años, actuó solo, planeó el ataque con antelación.

Tiroteo en Teotihuacán: video 360° capta al agresor minutos antes del ataque en la Pirámide de la Luna

Un nuevo video grabado que ha salido en redes sociales con cámara Insta360, muestra al atacante Julio César Jasso Ramírez cruzando casualmente la toma en la zona arqueológica minutos antes de abrir fuego contra turistas en la Pirámide de la Luna, tal y como se reveló en la cronología de ataque en Teotihuacán.

El incidente ocurrido el pasado 20 de abril en Teotihuacán alrededor de las 11:20 a.m., dejó víctimas: una turista canadiense muerta y 13 heridos.

De acuerdo con el informe, Julio César Jasso portaba un revólver calibre .38 decenas de cartuchos, un cuchillo.

Tras ser herido por elementos de la Guardia Nacional en Teotihuacán, Julio César Jasso Ramírez se quitó la vida al verse rodeado por elementos de la Guardia Nacional y policías estatales.

Las autoridades lo identificaron gracias a su credencial de elector encontrada en el lugar de los hechos en donde minutos antes, abrió fuego contra los turistas arriba de la Pirámide de la Luna.

De igual manera, lo han descrito con un “perfil psicopático” y señalan que el ataque ocurrió en el aniversario de Columbine y el cumpleaños de Adolf Hitler; hasta el momento, el móvil exacto sigue bajo investigación.