Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC)de Colima, fue atacado mientras se dirigía hacia las instalaciones de la secretaría.

El funcionario resultó herido en el ataque; sin embargo, se encuentra estable y fuera de peligro.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Heriberto Morentín Ramírez, como:

¿Quién es Heriberto Morentín Ramírez?

¿Cuántos años tiene Heriberto Morentín Ramírez?

¿Qué signo zodiacal es Heriberto Morentín Ramírez?

¿Heriberto Morentín Ramírez tiene esposa?

¿Heriberto Morentín Ramírez tiene hijos?

¿Qué estudió Heriberto Morentín Ramírez?

¿Cuál es la trayectoria de Heriberto Morentín Ramírez? y más

¿Quién es Heriberto Morentín Ramírez?

Heriberto Morentín Ramírez, es un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, que fue atacado en un ataque directo mientras se dirigía a trabajar.

El subsecretario se encuentra recibiendo atención médica tras recibir un disparo.

¿Cuántos años tiene Heriberto Morentín Ramírez?

Se desconoce la edad de Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la SSP de Colima atacado de camino a su trabajo; sin embargo, se conoce su fecha de cumpleaños.

¿Qué signo zodiacal es Heriberto Morentín Ramírez?

Heriberto Morentín Ramírez cumple años el 25 de junio, por lo que nació bajo el signo zodiacal de Cáncer.

¿Heriberto Morentín Ramírez tiene esposa?

De acuerdo con su perfil en redes sociales, Heriberto Morentín Ramírez sí tiene esposa; sin embargo, se desconoce su identidad.

¿Heriberto Morentín Ramírez tiene hijos?

La vida personal del subsecretario de Operaciones de la SSP de Colima se mantiene privada, por lo que se desconoce si tiene o no hijos.

¿Qué estudió Heriberto Morentín Ramírez?

Se desconoce cuál es la formación académica del subsecretario de Operaciones de la SSP de Colima, Heriberto Morentín Ramírez.

¿Cuál es la trayectoria de Heriberto Morentín Ramírez?

Heriberto Morentín Ramírez, actualmente funge como el subsecretario de Operaciones de l SSCP Colima.

Sin embargo, también se ha desempeñado como director general de la Policía Estatal de Colima.

Antes de ser ratificado como subdirector, fue el encargado de despacho de la Subsecretaría de Operaciones de Seguridad Pública