Alejandra Gutiérrez señaló maltratos al interior del Partido Acción Nacional (PAN) que la obligaron a renunciar antes de hacer pública su decisión.

“Han hecho todo para que me vaya. Yo ya no siento que sea un espacio en el que yo pueda construir, donde yo pueda ayudar” Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal del PAN

En entrevista para Luis Cárdenas, la presidenta municipal de León, Guanajuato, señaló que, tras 20 años como militante, fue una decisión difícil renunciar al PAN.

Sin embargo, lo consideró necesario ya que no considera que el partido sea un espacio seguro desde el que pueda construir o ayudar.

“Han estado atacándome”: Alejandra Gutiérrez denuncia maltrato desde el PAN

Alejandra Gutiérrez compartió que ya no se sentía cómoda dentro del PAN debido a la forma en la que las dirigencias han estado tomando decisiones, poniendo como prioridad “el bien de unos cuantos”.

Sin embargo, había intentado “dar la lucha” desde el interior para que el PAN recuperara el rumbo, cosa que no logró debido a la falta de voluntad.

“Siempre dije, desde adentro vamos a seguir dando la lucha, pero hoy yo no veo que haya voluntad, y no estoy hablando del partido, sino creo que las dirigencias tienen otro tipo de objetivos, otro tipo de acuerdos y otro tipo de intereses y yo he decidido el día de hoy al partido y es muy doloroso. Me voy del PAN” Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal del PAN

Asimismo, resaltó que ha sido atacada, pero no podía permitir que también atacaran a su equipo y al municipio que gobierna.

Además resaltó que la han tratado “peor que a oposición”, lo que la llevó a la decisión de renunciar al PAN.

“Han estado atacándome a mí, al equipo y al propio León y yo no lo voy a permitir. Nos han tratado peor que a oposición, hoy renuncio al PAN porque no me representa” Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal del PAN

En el mismo sentido, Alejandra Gutiérrez señaló que no puede creer que hayan pasado 150 días y, “con mentiras y con otras estrategias, busquen demeritar el trabajo que se ha venido haciendo”.

“Este PAN no me representa”: Alejandra Gutiérrez reclama acciones de las dirigencias de Acción Nacional

Por otra parte, Alejandra Gutiérrez señaló que que las dirigencias del PAN actual no la representan y lamentó que Acción Nacional está perdiendo el rumbo.

“Este PAN que hoy tenemos no me representa. Este PAN que hoy estopa perdió su rumbo, este PAN que hoy está perdió la brújula y este PAN va en caída libre porque no está siendo lo que antes era” Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal del PAN

Asimismo, reiteró que no está en contra de lo valores del partido, sino de los dirigentes que, según la presidenta municipal de León, Guanajuato, buscan llegar a sus intereses sobre los intereses del pueblo y sentenció: “hoy no es el bien común, es el bien de unos cuantos para poder obtener sus fines”.