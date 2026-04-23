La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, evalúa incorporarse a Movimiento Ciudadano (MC) tras formalizar su salida del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con reportes, Alejandra Gutiérrez denunció presuntos ataques desde la dirigencia del PAN, lo que habría precipitado su decisión de abandonar el partido tras más de dos décadas.

Las conversaciones entre Gutiérrez y MC se desarrollan en un contexto de reconfiguración política rumbo a los comicios de 2027 en Guanajuato.

Alejandra Gutiérrez y Movimiento Ciudadano redefinen escenario político tras ruptura con el PAN en Guanajuato

Fuentes señalan que Alejandra Gutiérrez inició acercamientos con la dirigencia de MC para explorar una posible incorporación que le permita continuar su proyecto político en León y el estado.

La salida de Gutiérrez del PAN marca una de las fracturas internas más relevantes en Guanajuato, entidad considerada bastión histórico del panismo en los últimos años.

Alejandra Gutiérrez denuncia maltrato del PAN (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Analistas políticos consideran que su eventual adhesión a MC podría modificar el equilibrio electoral en la región, especialmente ante el desgaste interno del PAN.

El movimiento también responde a la intención de capitalizar el respaldo ciudadano que Gutiérrez ha consolidado durante su gestión como alcaldesa de León.

Dentro de MC, la posible integración de Alejandra Gutiérrez es vista como una oportunidad para fortalecer su presencia en el Bajío, donde busca ampliar su competitividad electoral.

Por su parte, el PAN enfrenta cuestionamientos sobre su cohesión interna tras la salida de una de sus figuras más visibles en el ámbito local.

De concretarse el cambio, el escenario político en Guanajuato podría experimentar una transformación significativa rumbo a las elecciones de 2027.