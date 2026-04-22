Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, renunció al Partido Acción Nacional (PAN) al considerar que el partido está dañando al municipio que gobierna,

De acuerdo con la ex panista, se va “con la conciencia tranquila” porque ha hecho lo necesario para cumplir con el mandato de los leoneses y aseguró que esto no la deja sola.

“Me voy del partido con la conciencia tranquila porque estamos cumpliendo el mandato de los leoneses” Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato

La decisión fue compartida a la dirigencia nacional el 22 de abril, donde señaló que buscó que se abriera el diálogo ante las decisiones de la dirigencia; sin embargo, no fue escuchada.

“No es un salto al vacío”: Alejandra Gutiérrez renuncia al PAN

Alejandra Gutiérrez compartió un video en redes sociales para informar al pueblo de León su decisión de renunciar al PAN.

“Este es un mensaje a los ciudadanos de León, Guanajuato y de todo México… Después de días de reflexión y en medio de ataques sistemáticos hacia mi personas, he tomado una decisión difícil pero necesaria. Hoy renuncio al PAN” Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato

Amigas y amigos:



Hoy renuncio al PAN tras una larga lista de agravios y ataques en mi contra.



Renuncio porque han convertido al PAN en un instrumento que está dañando a León. Y eso no lo puedo permitir.



Seguiré trabajando intensamente, 24/7, para que León siga teniendo el… pic.twitter.com/Q7rLBKrt5J — 𝗔𝗹𝗲 𝗚𝘂𝘁𝗶𝗲́𝗿𝗿𝗲𝘇 (@AleGutierrez_mx) April 22, 2026

La alcaldesa señaló que lleva años aguantando ataques del poder con los que “han hecho de todo para intentar descarrilar nuestro gobierno”.

Sin embargo, resaltó que la decisión de dejar al PAN no la deja sola porque cuenta con el apoyo y la confianza de la población de León.

“Cuento con el apoyo, el cariño y la confianza de miles de leoneses y guanajuatenses. La gente sabe quién soy y de qué estamos hechos. Sé que vienen momentos difíciles, sé que viene una etapa compleja”. Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato

Por otra parte, en entrevista para Luis Cárdenas aseguró que no se trata de una decisión relacionada a un interés político, sino al hartazgo, pues en otros momentos “me han pedido que no diga, que no haga, que me haga a un lado”.

Asimismo, resaltó que al interior del PAN no se escucha a las voces críticas y “por eso cada vez hay menos panistas”.

“Han hecho de todo para que me vaya”, señala Alejandra Gutiérrez

Por otra parte, Alejandra Gutiérrez, con 20 años como militante, señaló que sabe que desde las dirigencias del PAN se ha hecho de todo para que se vaya, lo que derivó en su renuncia.

La alcaldesa de León resaltó que el PAN ya no es un espacio donde pueda construir, por lo que decidió renunciar para poder ejercer su responsabilidad en León.

“Han hecho todo para que me vaya. Yo ya no siento que sea un espacio en el que yo pueda construir, donde yo pueda ayudar. Mi responsabilidad es hacer bien mi trabajo en León…es una decisión muy difícil… y yo he decidido el día de hoy al partido y es muy doloroso. Me voy del PAN” Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato

Asimismo, resaltó que no ve voluntad en recibir la crítica interna desde las dirigencias del PAN, lo que solo muestra que el partido perdió la brújula y “está en caída libre”.