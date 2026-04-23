El Partido Acción Nacional (PAN) rechazó los señalamientos de falta de comunicación tras la renuncia de Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León.

En un comunicado, el PAN afirmó que Alejandra Gutiérrez contó con espacios de diálogo a nivel municipal, estatal y nacional, los cuales no habrían sido atendidos.

El partido también negó haber incurrido en descalificaciones, subrayando que la salida de Alejandra Gutiérrez se dio en un contexto de apertura institucional y respeto.

PAN en Guanajuato defiende rendición de cuentas tras salida de Alejandra Gutíerrez

El PAN sostuvo que es falso que no existieran canales de comunicación con Alejandra Gutiérrez, y afirmó que buscó establecer reuniones de trabajo con la entonces militante en distintos niveles.

La dirigencia panista señaló que no avala narrativas que distorsionen los hechos, al tiempo que rechazó cualquier acusación sobre supuestos ataques o descalificaciones internas.

En el comunicado, el partido enfatizó que la rendición de cuentas es un principio fundamental, especialmente en un contexto donde la ciudadanía exige transparencia y legalidad.

Asimismo, el PAN reiteró que este principio no es negociable y debe aplicarse sin excepciones, independientemente de trayectorias políticas o posiciones dentro de la administración pública.

Alejandra Gutiérrez denuncia maltrato del PAN (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Tras la salida de Alejandra Gutiérrez, el partido aseguró que mantiene unidad interna y continuará trabajando con sus representantes bajo la visión respaldada por el electorado.

En materia de procesos internos, el PAN informó que la selección de candidaturas se realizará mediante mecanismos transparentes, democráticos y abiertos, sin discrecionalidad.

Finalmente, el PAN reafirmó su compromiso con la ciudadanía de Guanajuato y sostuvo que su proyecto político está por encima de intereses individuales o presiones externas.