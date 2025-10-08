La presidenta municipal, Ale Gutiérrez Campos, anunció en Monterrey los detalles de la próxima edición del Festival Internacional del Globo (FIG), que se celebrará del 14 al 17 de noviembre en León.

El evento reunirá a más de 200 globos aerostáticos de 25 países, incluirá 30 figuras especiales y contará con espectáculos de talla mundial, reafirmando a León como un destino que impulsa la alegría, la esperanza y el turismo internacional.

Nosotros queremos que la gente que vive en León y los visitantes se vayan contentos, alegres y con esperanza, que es a lo que le hemos venido apostando. Con fe de que hay cosas buenas alrededor y cosas buenas por venir siempre, y hoy queremos invitarlos. Ale Gutiérrez Campos

FIG 2025, un impulso para la economía y el turismo

El Festival proyecta una derrama económica superior a los 800 millones de pesos y espera la asistencia de más de 400 mil personas, consolidándose como uno de los tres festivales de aerostación más importantes del mundo.

León, con más de 175 hoteles y 9,400 habitaciones disponibles, ofrece infraestructura moderna y conectividad que acerca al 60 % de la población nacional en menos de cuatro horas, impulsando el turismo, la cultura y la convivencia familiar.

Tenemos visitantes no solamente de todo el estado, sino de todo el país y de más de 26 países que nos acompañan en el globo. Y lo más padre es que se llevan una sensación de primero me acogieron, me trataron bien y fue fabuloso el espectáculo. Ale Gutiérrez Campos

Los más de 200 globos aerostáticos llevarán banderas de países como Brasil, Estados Unidos, España, Taiwán, Austria, Suiza, Bélgica, Eslovaquia y Lituania. De las 30 figuras especiales, 10 debutarán en León, incluyendo Swiss Cow (Suiza), Tiburón Martelo (Brasil) y SAVE ME Rinoceronte (Lituania). Además, el globo oficial del 70 aniversario de Disneyland será una de las grandes atracciones del evento.

Maricarmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo de Nuevo León, destacó la importancia de la colaboración entre estados:

En Nuevo León creemos en la fuerza de sumar esfuerzos entre estados para atraer visitantes, fortalecer la conectividad y mostrar la diversidad que nos distingue como país. Maricarmen Martínez Villarreal

El Festival Internacional del Globo de León simboliza desarrollo, hospitalidad e innovación. La edición 2025 abrirá nuevamente las puertas de la ciudad al mundo, demostrando por qué León y Guanajuato son referentes de turismo y cultura a nivel internacional.