Regresan los bloqueos luego de que agricultores de Zacatecas acusan abandono del Gobierno por la Ley de Aguas.

La Unión de Productores Agropecuarios de Zacatecas (UPAZ) advirtieron que las movilizaciones y bloqueos continuarán hasta que exista una solución verificable y comprometida por escrito.

En entrevista con Azucena Uresti, Guillermo Narváez, representante del Grupo de Productores Agropecuarios de Zacatecas, confirmó bloqueo en la carretera 45 a la altura de la cabecera municipal de Calera.

⚠️Inician las manifestaciones de agricultores en Zacatecas; están en desacuerdo con la Ley de Aguas: “El gobierno nos está descuidando mucho”.



— Azucena Uresti (@azucenau) December 1, 2025

Guillermo Narváez señaló que el bloqueo intermitente en Zacatecas se debe a la Ley de Aguas y es que acusa al Gobierno por abandonar a los agricultores.

De acuerdo con el representante del Grupo de Productores Agropecuarios de Zacatecas no se encuentran de acuerdo con la propuesta a la nueva Ley de Aguas.

Considera que es una ley que afecta demasiado a los productores agrícolas porque los quieren despojar del agua.

Aunque reconoció que hay unos acuerdos, Guillermo Narváez acusó que hay palabras ambiguas y ellos necesitan que la Ley de Aguas sea clara.

Guillermo Narváez destacó que ellos desean seguir trabajando en el campo, pero creen que ahora se encuentran en crisis por el abandono del Gobierno.

El representante del Grupo de Productores Agropecuarios de Zacatecas señaló que si el Gobierno acepta las condiciones dejarán de bloquear, de lo contrario seguirán de manera intermitente.

UPAZ denuncia la falta de avances concretos en la regularización de adeudos ni en la autorización de la cuota energética

La Unión de Productores Agropecuarios de Zacatecas (UPAZ) denunció que no han existido avances concretos en la regularización de adeudos ni en la autorización de la cuota energética que requieren para sus actividades.

Esto pese a las minutas firmadas con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la propia Conagua.

UPAZ denuncia que los productores se enfrentan a tarifas eléctricas impagables y deudas acumuladas por el uso de pozos para riego, lo que los pone en una situación crítica.

Señalaron que con la toma de casetas buscan visibilizar su problemática a nivel nacional y de esta manera presionar a las autoridades para que atiendan sus demandas.

Productores agrícolas, campesinos y organizaciones del transporte rural denuncian que la reforma a la Ley de Aguas pone en riesgo la seguridad jurídica del agua.

Denuncian que esta reforma solo agravaría la crisis social en regiones vulnerables al despojarlos de un bien esencial para su trabajo.