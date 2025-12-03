A la Cámara de Diputados llegará una caravana de al menos 100 tractores y 200 vehículos motorizados que no están de acuerdo con la Ley de Aguas que se discutió entre el 2 y 3 de diciembre de 2025.

“Es hacernos notar que cualquier cosa estamos al pie del cañón. Es una caravana pacífica, no se están cerrando carreteras, la intención no es bloquear (...) Vamos de refuerzo”. Miguel Beristain, vocero de los productores en Tlaxcala, Veracruz y Puebla.

Desde Veracruz, Puebla y Tlaxcala es que se dirige una caravana de tractores que aseguran no buscan bloquear, pero sí respaldar a sus compañeros en las negociación por la Ley de Aguas.

Caravana de 100 tractores va a la Cámara de Diputados para manifestarse por la Ley de Aguas

Ulises Soriano, reportero de Radio Fórmula, informó que desde la madrugada del 3 de diciembre, agricultores se dirigen a sus tractores a la Cámara de Diputados por su descontento ante la Ley de Aguas.

Desde la carretera Texcoco-Lechería, agricultores de Veracruz, Puebla y Tlaxcala decidieron hacer una caravana de al menos 100 tractores y 200 vehículos motorizados para mostrar apoyo a aquellos que están negociando la Ley de Aguas.

Caravana de tractores con agricultores contra la Ley de Aguas. (Alaín Hernández/Cuartoscuro / Alaín Hernández)

Miguel Beristain, vocero de los productores, aseguró que su objetivo no es bloquear el paso sino llegar a la Cámara de Diputados para mostrar apoyo a las modificaciones que se piden en la Ley de Aguas.

Segob confirma avance de caravana de tractores en protesta por Ley de Aguas

Una caravana de 100 tractores va rumbo a la Cámara de Diputados mostrando su interés por la Ley de Aguas, pero la Secretaría de Gobernación (Segob) ya les recordó que el diálogo es primero.

La Segob confirmó movilizaciones desde el 2 de diciembre de “productores agrícolas” que se dirigen a San Lázaro, pero recuerda que están dispuestos al diálogo ante bloqueos.

“En el municipio de Quecholac, Puebla, la autopista Acatzingo, Ciudad Mendoza se encuentra cerrada por la presencia de manifestantes”. Comunicado de Segob.

Asimismo, se aseguró que la Segob está tratando de comunicarse con líderes de esos bloqueos buscando “diálogo institucional para evitar afectaciones a terceros”, pero estos han rechazado la invitación.

Segob confirma caravana de agricultores y cierres en carreteras. (@SEGOB_mx)

Prevén aprobación de la Ley de Aguas hoy

Caravana de tractores se dirige a la Cámara de Diputados y Segob confirmó algunos cierren por el gremio de agricultores en carreteras, esto debido a que la Ley de Aguas se aprueba hoy 3 de diciembre.

Información dada por Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula, durante “toda la noche” al menos una veintena de integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) estuvieron negociando la Ley de Aguas.

Sin embargo, estos insisten en que “solo les han dicho mentiras” asegurando que la Ley de Aguas no está bien escrita para la reforma.

Ante ello, las movilizaciones de la caravana de tractores que a las 8:30 am aún no llegaban a la Cámara de Diputados.

Asimismo, Rojas aseguró que la Ley de Aguas será aprobada hoy 3 de diciembre, luego de que se discutan una multitud de reformas para la Ley Nacional de Salud.