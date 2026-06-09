A días del arranque del Mundial 2026, la imagen del ajolote se ha convertido en uno de los emblemas más visibles de la Ciudad de México con murales, esculturas, estaciones de transporte y hasta espacios públicos muestran al anfibio sonriente.

Esto como parte de la identidad visual con la que la capital busca recibir a miles de visitantes internacionales; sin embargo, detrás de esa popularidad se esconde una realidad preocupante: el ajolote está en peligro de extinción y prácticamente ha desaparecido de su hábitat natural.

El debate detrás de la “ajolotización” de la CDMX

Los ajolotes (Ambystoma mexicanum) especie originaria de los canales de Xochimilco, enfrentan una crisis derivada de la contaminación, la urbanización y la pérdida de ecosistemas, lo que ha provocado que se encuentre en peligro de extinción.

De acuerdo con científicos que monitorean las poblaciones silvestres de los ajolotes, no se ha observado físicamente un solo ejemplar en libertad durante los últimos dos años, aunque estudios recientes detectaron rastros de ADN en muestras de agua.

Ajolotes invaden la CDMX por Mundial 20926, pero desaparecen de Xochimilco (Raquel Cunha / REUTERS )

La creciente presencia del ajolote en la CDMX ha generado críticas entre habitantes, activistas y especialistas, quienes consideran que la mascota no debe utilizarse únicamente como un recurso promocional para el Mundial 2026.

En redes sociales incluso ha surgido una ola de memes y publicaciones que cuestionan la llamada “ajolotización” de la ciudad, señalando la contradicción entre celebrar al animal y no garantizar su conservación; cabe señalar que es tan importante la especie que incluso existe un Día del Ajolote.

Pese a la controversia, algunos comerciantes y defensores de la especie de los ajolotes consideran que la atención global que traerá la Copa del Mundo 2026 podría convertirse en una oportunidad para impulsar campañas de protección y educación ambiental, como el de la UNAM llamada “adopta un ajolote”.

El reto será que la fama internacional del ajolote durante el Mundial 2026 se traduzca en acciones concretas para rescatar los canales de Xochimilco de CDMX y asegurar la supervivencia de uno de los animales más emblemáticos de México.