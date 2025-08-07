Cinthia Aparicio no quiere que Ninel Conde ni sus compañeras de La Casa de los Famosos México 2025, le echen a perder el día a Alexis Ayala.

Y es que este 9 de agosto, Alexis Ayala está cumpliendo 59 años, por lo que Cinthia Aparicio organizó un festejo para que al integrante de La Casa de los Famosos México 2025, se olviden hasta de las nominaciones.

Alexis Ayala fue nominado en La Casa de los Famosos México 2025 y Cinthia Aparicio no quiere que se le arruine su cumpleaños

A través de sus redes sociales, Cinthia Aparicio, de 32 años, le está pidiendo a los fans de Alexis Ayala que se reúnan en La Casa de los Famosos México 2025 para darle una sorpresa al actor.

Cinthia Aparicio quiere que fans de Alexis Ayala le canten las mañanitas, pero sobre todo, le digan cosas bonitas y palabras cargadas de energía y ánimo ya que sus compañeras de La Casa de los Famosos México 2025, lo nominaron.

Quien desee unirse al festejo cumpleañero del actor debe saber que:

El festejo se realizará este 9 de agosto

Se espera que a las 11 de la mañana fans de Alexis Ayala se reúnan

Punto de encuentro: La Casa de los Famosos México 2025, cuya dirección se las proporcionará Cinthia Aparicio por medio de un mensaje directo.

Misión: Cantar las mañanitas a ‘El mister’ y gritarle mensajes que le den ánimo

Cinthia Aparicio prepara sorpresa a Alexis Ayala (@cinthiaparicio / Instagram)

Cinthia Aparicio intenta darle ánimos a Alexis Ayala tras nominación en La Casa de los Famosos México 2025

Tal y como Alexis Ayala, esposo de Cinthia Aparicio, lo sospechaba. Ninel Conde, de 48 años, y su grupo de amigas en La Casa de los Famosos México 2025 lo nominaron.

El esposo de Cinthia Aparicio corre riesgo de salir de La Casa de los Famosos México 2025 por su pleito con Ninel Conde, quien acusa a Alexis Ayala de ser un hombre violento.

Ninel Conde y Alexis Ayala se pelean en La Casa de los Famosos México 2025 y la cantante acusa "violencia verbal" (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

De acuerdo con ‘La bombón asesino’, el actor violentó verbalmente a Elaine Haro, de 21 años, al pedirle que se quitará ya que le bloqueaba el paso durante una dinámica.

Así como le ha levantado la voz a sus compañeros, lo que asegura es violencia y no piensa permitir.

Debido a que la situación escaló, Alexis Ayala se vio afectado por lo que su esposa Cinthia Aparicio fue a darle ánimos.

La actriz se plantó a unos metros de La Casa de los Famosos México 2025 y con megáfono en mano le aseguró a su esposo que la gente está de su lado.

Así como le recordó que es un guerrero y debe seguir rugiendo y bien fuerte en el juego.