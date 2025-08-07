Ricardo Peralta -de 36 años de edad- ya sabe el drama que armó Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025.

Esto llevó al influencer no solo a compararse con la cantante, sino también a recordar la vergüenza del colchón que hizo hace un año.

“Sí soy Ninel Conde”, dijo Ricardo Peralta por el drama de La Casa de los Famosos México 2025

Fue por medio de su cuenta de X (antes Twitter) que Ricardo Peralta hizo referencia a Ninel Conde.

Quien señaló por “violencia verbal” a Alexis Ayala -de 59 años de edad- durante un reto que estaban llevando a cabo los habitantes.

OMG si soy Ninel Conde 🫨 {username} (@torpecillo_) August 6, 2025

Los hechos tuvieron lugar el miércoles 6 de agosto, acontecimiento que Ninel Conde no soltó en todo el día.

Esto a pesar de que los demás habitantes trataron de hacerle ver que Alexis Ayala no dijo nada de manera ofensiva.

El drama de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025 rápidamente se convirtió en tendencia.

Lo que hizo recordar a Ricardo Peralta el drama que él mismo dirigió hace un año en el mismo reality show.

Por si fuera poco, el influencer se dio cuenta de que ambos dramas tuvieron lugar exactamente el mismo día, 6 de agosto.

“Hoy hace un año fue el colchón jiji y hoy mi Ninel se puso locochona con Alexis por decirle a Elaine ‘quítate’”, escribió en X.

Esto no solo llevó a los fans de La Casa de los Famosos México 2025 a teorizar que la fecha podría ser una especie de maldición para los habitantes .

Mientras que Ricardo Peralta recordó con humor la vez que se sintió ofendido por la broma que involucró un colchón.

Ricardo Peralta (Instagram/@torpecillo)

El día que Ricardo Peralta hizo drama por un colchón en La Casa de los Famosos México

Fue en la edición 2024 de La Casa de los Famosos México que Ricardo Peralta participó como habitante.

Siendo su episodio del colchón el más recordado y el más polémico hasta la fecha.

Todo empezó cuando habitantes del Cuarto Mar, a manera de broma, sacaron el colchón de Sian Chiong.

El actor era aliado de Ricardo Peralta, quien se enojó con los integrantes de Mar cuando se enteró de la broma.

De inmediato salió a encararlos, momento en el que nació la frase “¿Están orgullosas de lo que hicieron?“.

Por desgracia, el reclamó escaló de nivel cuando otros habitantes intervinieron.