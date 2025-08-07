Tras su segunda gala de nominación, los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se preparan para despedirse de un compañero.

Este jueves 7 de agosto, los integrantes afinan sus estrategias luego de que nadie quiere convertirse en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

¿Abelito no puede ir al baño tranquilo en La Casa de los Famosos México 2025? Por reto tiene que salir corriendo en calzones

Esta semana los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se enfrentan a una prueba semanal por el presupuesto que ha generado gran estrés.

Y es que en esta prueba los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 tienen que correr cuando suene una alarma y poder apretar un botón el tiempo que les indique.

Los habitantes deben de estar muy atentos, sin embargo este reto agarró a Abelito -de 25 años de edad- en el baño y tuvo que salir corriendo en calzones.

Abelito es un meme andante 🤣 #LaCasaDeLosFamososMx



Pongan nombre al video* pic.twitter.com/3j9PYJKd4L — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 7, 2025

Pero Abelito no solo corrió en calzones, sino que además salió con el papel del baño.

Esta situación generó mucha risa entre sus compañeros que lo vieron como corrió en calzones y con el papel.

Pese al esfuerzo de Abelito, no pudieron completar el enlace ya que no llegaron todos los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Pobre Abelito, lo agarraron desprevenido en el baño y se llevó hasta el papel 😭 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/BEtAjIIIF7 — ʀᴇᴀʟɪᴛʏᝰ⋆ (@REALITYLlFE) August 7, 2025

Abelito la ha pasado muy mal con esta prueba y es que algunos botones quedaron muy arriba lo que le ha impedido llegar de forma correcta.

Incluso, Abelito le ha señalado a sus compañeros que si ha llegado a tiempo y no entiende el por qué lo ponen como enlace fallido.

Cuando si ha alcanzado el botón, pese a la altura en la que se encuentra.

Se mmn con dos cosas, el botón de Abelito hasta arriba, casi todos los enlaces son para el. 🤣😆 #LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/eKzX3WHlfO — Julio Núñez (@julioamx) August 7, 2025

Además de la prueba, Abelito no pasó un buen momento luego de que vivió su segunda nominación.

Al ver que no estaba bien, Elaine Haro -de 21 años de edad- no dudo en consolar a Abelito y le recordó que él llegará a la final de La Casa de los Famosos México 2025.

Elaine Haro y El Guana -de 38 años de edad- se mostraron seguros que Abelito no saldrá del reality, pues ofrece un buen contenido.

Sin embargo, Abelito les señaló que era un trabajo de todos, pero ellos le recordaron que no debe sentirse mal porque es un juego.

Abelito se bajoneó porque nominar es algo que no le gusta. Elaine le dijo que ella sabe que él va a estar en la final y que no importan los cuartos ella siempre lo va a apoyar.



La mera verdad amistades qué bonito gesto de Elaine.#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/4FCXyco7gd — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) August 7, 2025

¿Cuarto Día y Cuarto Noche muestran sus estrategias en las nominaciones?

Pese a que habían señalado que no jugarían por cuartos, la segunda nominación en La Casa de los Famosos México 2025 mostró que sí.

Y es que los habitantes empezaron a jugar por cuartos, pese a que han tenido afinidad con alguna persona del otro equipo.

El Cuarto Día señaló que votarán por el otro cuarto y es que se encuentran convencidos que La Casa de los Famosos México 2025 los invita a eso.

Facundo -de 47 años de edad- dejó en claro que votará por el Cuarto Noche siempre y cuando no tenga que tocar a las personas con las que tenga afinidad.

Sin embargo, eso no implica que salve a uno de Cuarto Noche cuando tenga oportunidad.

Para Facundo y Ninel Conde -de 48 años de edad- lo más importante es hacer contenido para que las personas los puedan salvar, sin importar que el otro cuarto los nomine.

Tras la segunda nominación, el Cuarto Noche se cuestionó sobre si habían realizado bien su estrategia.

Y es que salieron más personas nominadas del Cuarto Noche que del Cuarto Día, por lo que les hace pensar que su estrategia no quedó clara.

Ya que al no poder decir nombres, los del Cuarto Noche creen que cada uno hizo lo que quiso y por eso no les salieron las cosas.

¿Alexis Ayala ya sabía que saldría nominado por pelea con Ninel Conde?

Alexis Ayala -de 59 años de edad- vive su primera nominación, sin embargo confesó que ya lo presentía por el pleito que tuvo con Ninel Conde.

En el confesionario, Alexis Ayala cree que fue injusto lo que pasó, pues no se trató de una violencia ya que en esta temporada no se trata de feminismo ni del machismo.

Alexis Ayala tachó de un “juego sucio” lo que pasó, pues cree que se escalaron las cosas a niveles que no tenían nada que ver.

En ese sentido, Alexis Ayala cree que en especial las mujeres votaron en su contra, pero cree que al final fue todo el Cuarto Día.

¿Le reclaman a Aldo Tamez de Nigris tras la nominación en La Casa de los Famosos México 2025?

Aldo Tamez de Nigris -de 25 años de edad- cambió de cuarto a unos días de la nominación de La Casa de los Famosos México 2025.

Lo que cambió un poco el juego y es que Dalilah Polanco -de 47 años de edad- salió nominada.

Por lo que Dalilah Polanco, Ninel Conde y Priscila Valverde -de 24 años de edad- no dudaron en reclamarle a Aldo Tamez de Nigris por la estrategia del Cuarto Noche.

Y es que le señalaron que ellos si le guardaron luto y no lo nominaron ahora que ya no está en su cuarto, pero no pasó lo mismo con Dalilah Polanco.

OMG ?? que onda con esa interacción que tuvieron con Aldo ? Me encanta que él es super relajado, nada clavado #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/wXp3DCRnwV — sᴘᴀʀᴋʟʏ ᴘᴇʀsᴏɴ⁷ᴹˣ🐇 (@wotisdisbro) August 7, 2025

¿Ninel Conde en pleito con Mar Contreras en La Casa de los Famosos México 2025?

Usuarios han exhibido que cada día es más evidente la rivalidad entre Ninel Conde y Mar Contreras -de 44 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2025.

Incluso usuarios creen que Ninel Conde aventó a propósito a Shiky -de 53 años de edad- para que empujará a Mar Contreras.

¿Es mi imaginación ó Ninel de plano aventó a propósito a Shiky encima de Mar para molestarla? 🤨#LCDLFMX #LCDLFMX3#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/wZsFLTc7uE — ღ a r i a n n i (@MarianaMontoya_) August 7, 2025

Mar Contreras ya se habría dado cuenta de estas indirectas y ya habría respondido.

Y es que tras salir nominada, Mar Contreras señaló que estaban mordiendo la mano que les da de comer.

Además de que aseguró que ya sabía quién la había nominado.

Mientras que las mujeres del cuarto Día han señalado que no les cae bien Mar contreras, Elaine Haro destacó que a ella si le caía bien.

Algo que no les había gustado a sus compañeras de cuarto.

Elaine se está dando cuenta que algunos del cuarto Día le tiene la mala a Mar sin sentido alguno. Por qué ella alzó la voz dijo bueno a mi mar si me cae bien ✨🤍 y luego se puso modo así por que los demás como que no le hicieron caso. #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/QFaUcIac1u — ANDY 🐝 (@Andys_Linen) August 7, 2025

En plena prueba, Aldo Tamez de Nigris casi se lleva a Mar Contreras.

Y es que Aldo Tamez de Nigris se resbaló y le pegó a Mar Contreras, inmediatamente le pidió disculpas y es que señaló que ese lugar estaba peligroso.

¿Elaine Haro debe de elegir entre Aldo Tamez de Nigris y Aaron Mercury?

Durante su participación en La Casa de los Famosos México 2025, Elaine Haro ha sido vinculada con Aldo Tamez de Nigris y Aaron Mercury, de 24 años de edad.

Y es que Elaine Haro se ha mostrado muy cercana a los dos, sin embargo le han pedido que elija a uno.

Sin embargo, Elaine Haro señaló que se quedaba con los dos, pero a Aldo Tamez de Nigris señaló que no le parecía una buena respuesta.

NO MAMES EL ALDO

“Muy mala respuesta” dice cuando Elaine dice que se queda con los dos, oficialmente me subo al ship, yo siempre fui team Edward #LaCasaDeLosFamososMx3 #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMx3 #LCDLFM3 pic.twitter.com/IX7bwQlhZI — Mar 🤍 (@Mar_1172) August 7, 2025

Ninel Conde incluso le dijo a Elaine Haro que ya la veía muy cercana a Aaron Mercury y le pidió ir más despacio.

Y es que le recordó que todavía no llevaban ni dos semanas en La Casa de los Famosos México 2025.