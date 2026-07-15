La gira Prófugos del Anexo suma una fecha con Julión Álvares y Alfredo Olivas dando un concierto desde la ciudad de Guadalajara:

Lugar: Estadio Jalisco

Fecha: sábado 16 de septiembre

Prófugos del Anexo en Guadalajara: fecha para la preventa de boletos

De acuerdo con el anuncio de Julión Álvarez y Alfredo Olivas, los boletos saldrán a la venta a través de la página oficial kingticketboletos.com en línea.

Sin embargo, la boletera y los organizadores de la gira Prófugos del Anexo no han compartido las fechas para la preventa y venta general de boletos.

En este aspecto, se recomienda a los fans estar alertas de las redes oficiales de Julión Álvarez y Alfredo Olivas para nuevas actualizaciones del concierto en Guadalajara.

Así como esperar información por parte de la boletera.

Prófugos del Anexo (@alfredoolivasofficial)

Precio de los boletos para Prófugos del Anexo en Guadalajara

A continuación se muestra la lista de precios por zona del Estadio Jalisco para el concierto de Prófugos del Anexo en Guadalajara: