La gira Prófugos del Anexo suma una fecha con Julión Álvares y Alfredo Olivas dando un concierto desde la ciudad de Guadalajara:
- Lugar: Estadio Jalisco
- Fecha: sábado 16 de septiembre
Prófugos del Anexo en Guadalajara: fecha para la preventa de boletos
De acuerdo con el anuncio de Julión Álvarez y Alfredo Olivas, los boletos saldrán a la venta a través de la página oficial kingticketboletos.com en línea.
Sin embargo, la boletera y los organizadores de la gira Prófugos del Anexo no han compartido las fechas para la preventa y venta general de boletos.
En este aspecto, se recomienda a los fans estar alertas de las redes oficiales de Julión Álvarez y Alfredo Olivas para nuevas actualizaciones del concierto en Guadalajara.
Así como esperar información por parte de la boletera.
Precio de los boletos para Prófugos del Anexo en Guadalajara
A continuación se muestra la lista de precios por zona del Estadio Jalisco para el concierto de Prófugos del Anexo en Guadalajara:
- Zona DIAMANTE: 6 mil 500 pesos
- Zona VIP 2, 3, 4 o 5: 6,000 pesos
- Zona VIP 1 o 6: 5 mil 500 pesos
- Zona ORO 2, 3, 4 o 5: 5,000 pesos
- Zona ORO 1 o 6: 4 mil 500 pesos
- Zona PLATA 2, 3, 4 o 5: 4,000 pesos
- Zona PLATA 1 o 6: 3 mil 500 pesos
- Zona BRONCE 2, 3, 4 o 5: 3,000 pesos
- Zona BRONCE 1 o 6: 2 mil 500 pesos
- Zona ESMERALDA 2, 3, 4 o 5: 2,000 pesos
- Zona ESMERALDA 1 o 6: 1 mil 500 pesos
- Palcos VIP: 2,000 pesos
- Zona ZAFIRO 2, 3, 4 O 5: 1,000 pesos
- Zona ZAFIRO 1 o 6: 850 pesos
- Preferente Oriente y Poniente: 800 pesos
- Zona A-Norte: 700 pesos
- Zona General C-Norte B-Oriente o B-Poniente: 600 pesos
- Zona General Norte Oriente Poniente: 600 pesos