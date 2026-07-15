La gira Prófugos del Anexo suma una fecha con Julión Álvares y Alfredo Olivas dando un concierto desde la ciudad de Guadalajara:

  • Lugar: Estadio Jalisco
  • Fecha: sábado 16 de septiembre

Prófugos del Anexo en Guadalajara: fecha para la preventa de boletos

De acuerdo con el anuncio de Julión Álvarez y Alfredo Olivas, los boletos saldrán a la venta a través de la página oficial kingticketboletos.com en línea.

Sin embargo, la boletera y los organizadores de la gira Prófugos del Anexo no han compartido las fechas para la preventa y venta general de boletos.

En este aspecto, se recomienda a los fans estar alertas de las redes oficiales de Julión Álvarez y Alfredo Olivas para nuevas actualizaciones del concierto en Guadalajara.

Así como esperar información por parte de la boletera.

Prófugos del Anexo
Prófugos del Anexo (@alfredoolivasofficial)

Precio de los boletos para Prófugos del Anexo en Guadalajara

A continuación se muestra la lista de precios por zona del Estadio Jalisco para el concierto de Prófugos del Anexo en Guadalajara:

  • Zona DIAMANTE: 6 mil 500 pesos
  • Zona VIP 2, 3, 4 o 5: 6,000 pesos
  • Zona VIP 1 o 6: 5 mil 500 pesos
  • Zona ORO 2, 3, 4 o 5: 5,000 pesos
  • Zona ORO 1 o 6: 4 mil 500 pesos
  • Zona PLATA 2, 3, 4 o 5: 4,000 pesos
  • Zona PLATA 1 o 6: 3 mil 500 pesos
  • Zona BRONCE 2, 3, 4 o 5: 3,000 pesos
  • Zona BRONCE 1 o 6: 2 mil 500 pesos
  • Zona ESMERALDA 2, 3, 4 o 5: 2,000 pesos
  • Zona ESMERALDA 1 o 6: 1 mil 500 pesos
  • Palcos VIP: 2,000 pesos
  • Zona ZAFIRO 2, 3, 4 O 5: 1,000 pesos
  • Zona ZAFIRO 1 o 6: 850 pesos
  • Preferente Oriente y Poniente: 800 pesos
  • Zona A-Norte: 700 pesos
  • Zona General C-Norte B-Oriente o B-Poniente: 600 pesos
  • Zona General Norte Oriente Poniente: 600 pesos