La familia Kardashian-Jenner está de luto. Mary Jo ‘MJ’ Shannon murió y su hija, Kris Jenner, comunicó la lamentable noticia.

Vía Instagram, Kris Jenner, la matriarca de las Kardashian, expresó el dolor que siente al decirle adiós a su madre, a los 91 años de edad.

“Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá, MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que significó para mí ni el dolor que siento al tener que decirle adiós. Mi mamá era el corazón de nuestra familia” Kris Jenner

Durante su sentida publicación, la empresaria -de 70 años de edad- destacó que su madre le enseñó todo lo que realmente importa, como dar amor a su familia, ser amable y estar presente, pero sobre todo “nunca dar por sentado un solo momento juntos”.

“Nos enseñó que la familia lo es todo. Nos mostró cómo amar incondicionalmente y cómo encontrar la alegría en los pequeños momentos” Kris Jenner

Se dijo orgullosa de haber sido moldeada por Mary Jo, razón por la que he vivido de una forma en que ésta siempre se sintió orgullosa.

“Cada recuerdo, cada momento, cada bendición, todo fue gracias a ti, y le agradeceré a Dios por siempre, todos los días, por haberte convertido en mi mamá” Kris Jenner

Agradeció saber enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y fe, gracias a la crianza de su madre.

Ambas tenían una gran relación, por lo que en su despedida, la madre de Kim Kardashian, le da las gracias por su enseñanza.

”Mamá, gracias por cada sacrificio que hiciste, por cada consejo que compartiste y por cada momento en que nos amaste con tanta plenitud. Extrañaré nuestras conversaciones diarias, tu sonrisa, tu risa” Kris Jenner

Finalmente, con el corazón roto, se despide de ella asegurando que su amor no abandonará a la familia del todo.

“Tu amor perdurará en nuestra familia, en nuestras tradiciones, en cada momento que compartimos y en cada vida que tocaste. Cuando mire a mis hijos y a mis nietos, siempre veré un pedacito de ti en todos nosotros. Tengo el corazón destrozado… gracias por darme la mejor infancia y una vida tan hermosa y bendecida… Te amaré por siempre, mamá” Kris Jenner

Muere Mary Jo, madre de Kris Jenner (Kris Jenner / Instagram)

¿De qué murió Mary Jo, madre de Kris Jenner?

Hasta el momento, se desconoce la causa de su muerte de Mary Jo ‘MJ’ Shannon.