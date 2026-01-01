Danny Ramírez se ha establecido recientemente como uno de los actores más mediáticos debido a papeles como el de Manny Álvarez en The Last of Us.

Lo cual ha llevado a Danny Ramírez a colaborar con distintos directores y proyectos, tanto en obras de corte más íntimo, como en super producciones.

¿Quién es Danny Ramírez?

Danny Ramírez es un actor estadounidense de ascendencia colombiana y mexicana, conocido por ser parte de grandes franquicias como Marvel, The Last of Us y Top Gun.

Danny Ramírez, actor The Last of Us y Marvel (Xavier Collin/Image Press Agency/ AFP / Collin Xavier/Image Press Agency)

¿Qué edad tiene Danny Ramírez?

Danny Ramírez nació el 17 de septiembre de 1992, actualmente tiene 33 años de edad.

¿Quién es la esposa de Danny Ramírez?

Danny Ramírez tiene una relación con la también actriz Jessica Alba desde inicios de 2025.

Jessica Alba (@jessicaalba)

¿Qué signo zodiacal es Danny Ramírez?

Al haber nacido el 17 de septiembre, Danny Ramírez es del signo de Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Danny Ramírez?

Danny Ramírez no tiene hijos o hijas.

Danny Ramírez, actor de Marvel y The Last of Us (@dannyramirez / Instagram)

¿Qué estudió Danny Ramírez?

Danny Ramírez estudió en la Miami Coral Park Senior High School, donde inicialmente se probó como atleta en diferentes disciplinas; sin embargo, las lesiones no lo dejaron avanzar en esta carrera.

Debido a esto decidió estudiar actuación en la New York University Tisch School of the Arts.

¿En qué ha trabajado Danny Ramírez?

Aunque tiene una carrera relativamente corta, Danny Ramírez ha sido parte de varios proyectos importantes en cine y televisión.

Estas son las obras donde ha participado Danny Ramírez:

Assassination Nation

Tone-Deaf

Lost Transmissions

The Giant

Silo

This is Not a War Story

Valley Girl

No Exit Ash Garver

Top Gun: Maverick

Look Both Ways

Root Letter

Chestnut

Winner

Captain America: Brave New World

Avengers: Doomsday

Orange Is The New Black

The Gifted

On My Block

The Falcon and the Winter Soldier

Tales of the Walking Dead

Black Mirror

The Last of Us

Danny Ramírez no estará como Manny Álvarez en The Last of Us 3

Recientemente se informó que Danny Ramírez no repetirá su papel como Manny Álvarez en The Last of Us 3, esto debido a problemas de agenda con la serie de HBO Max.

Es por ello que la producción de The Last of Us 3 de HBO Max anunció que buscarán un nuevo actor para que interprete a Manny Álvarez en la serie, pues se trata de un personaje importante para la historia.

No se sabe cuál es el compromiso que aleja a Danny Ramírez del show del juego de PlayStation; pero se cree que tenga que ver con algo de Marvel.

Pues Avengers: Secret Wars se grabará casi al mismo tiempo que The Last of Us 3; recordando que Danny Ramírez también es parte del MCU.