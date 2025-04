Sin lugar a dudas The Last of Us 2 en Max es el estreno más esperado de este primer cuarto de 2025, sobretodo tras el gran éxito de la primera temporada.

Al igual que esta, The Last of Us 2 en Max estrenará sus capítulos de manera semanal, aquí te daremos el calendario para no te pierdas ninguno.

The Last of Us 2 (Max)

Calendario de capítulos de The Last of Us 2 en Max

Este es el calendario de los 7 capítulos de The Last of Us 2 en Max:

Capítulo 1: Domingo 13 de abril de 2025

Capítulo 2: Domingo 20 de abril de 2025

Capítulo 3: Domingo 27 de abril de 2025

Capítulo 4: Domingo 4 de mayo de 2025

Capítulo 5: Domingo 11 de mayo de 2025

Capítulo 6: Domingo 18 de mayo de 2025

Capítulo 7: Domingo 25 de mayo de 2025

Todos los capítulos de The Last of Us 2 en Max se estrenarán a las 8:00 PM de los días mencionados.

La segunda temporada de la serie se podrá ver tanto en la plataforma de Max, como en el canal de HBO de televisión de paga.

The Last of Us 2 (Max)

The Last of Us 2 en Max solo abarcará una parte de la historia del juego

A diferencia de la primera temporada, The Last of Us 2 en Max tendrá menos capítulos por una razón, y es que no adaptará todo el juego.

De acuerdo con los mismos responsables, The Last of Us 2 en Max solo presentará una parte de toda la trama de The Last of Us Part II de PlayStation.

Además de que la segunda temporada hará algunos cambios con respecto a la historia de ese mismo juego.

Aunque no se mencionó qué cambios tendrá ni hasta dónde abarcará la historia, analistas y fans creen que solo veremos la historia de Ellie.

Recordemos que en The Last of Us Part II, la primera parte muestra la aventura de Ellie, mientras que la segunda se enfoca en Abby.

Hay posibilidades de que se siga esta misma estructura en la segunda temporada, sobretodo porque ya se anunció la tercera temporada.

The Last of Us 2 (Max)

Con información de Max.