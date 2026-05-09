Prepárate para el concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional. Acá setlist, horario y telonero para el 9 de mayo.

La cantante Edith Márquez, de 53 años, celebrará a las mamás de México dando un concierto en la CDMX.

Setlist del concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional

El posible setlist que interpretaría Edith Márquez en el Auditorio Nacional el 9 de mayo, sería este:

  • Pero me fui
  • Me voy
  • Ya que voy a estar sin ti
  • Acostúmbrame al cielo
  • Por hablarle de ti
  • La gata bajo la lluvia
  • Ese beso
  • Completamente blindada
  • La memoria del corazón
  • El último beso
  • Si me tenías
  • En una de esas
  • No vale la pena
  • Ya no vuelvo a molestarte
  • Cuando yo quiera has de volver
  • Entiende que ya
  • Déjame vivir
  • Mírame
  • Tú me obligaste
  • Dejémoslo así
  • Aunque sea en otra vida
  • No te preocupes por mi
  • Amor eterno
  • Como tu mujer
  • Eterna e inolvidable
  • Si te pudiera mentir
  • Mi error, mi fantasía
Edith Márquez
Edith Márquez (Edith Márquez / Facebook)

Horario del concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional

Para el 9 de mayo, así quedó el horario del concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional:

  • Lobby: 6:00 de la tarde
  • Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
  • Inicio concierto: 8:00 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin de concierto: 10:00 de la noche
Edith Márquez
Edith Márquez (Instagram/@edithmarquezlanda)

Telonero del concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional

Por el momento, no se ha revelado ningún telonero para el concierto de Edith Márquez el sábado 9 de mayo.

La cantante será la protagonista de su propio show, interpretando sus mejores éxitos.

Edith Márquez
Edith Márquez (Edith Márquez / Facebook)