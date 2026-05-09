Prepárate para el concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional. Acá setlist, horario y telonero para el 9 de mayo.
La cantante Edith Márquez, de 53 años, celebrará a las mamás de México dando un concierto en la CDMX.
Setlist del concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional
El posible setlist que interpretaría Edith Márquez en el Auditorio Nacional el 9 de mayo, sería este:
- Pero me fui
- Me voy
- Ya que voy a estar sin ti
- Acostúmbrame al cielo
- Por hablarle de ti
- La gata bajo la lluvia
- Ese beso
- Completamente blindada
- La memoria del corazón
- El último beso
- Si me tenías
- En una de esas
- No vale la pena
- Ya no vuelvo a molestarte
- Cuando yo quiera has de volver
- Entiende que ya
- Déjame vivir
- Mírame
- Tú me obligaste
- Dejémoslo así
- Aunque sea en otra vida
- No te preocupes por mi
- Amor eterno
- Como tu mujer
- Eterna e inolvidable
- Si te pudiera mentir
- Mi error, mi fantasía
Horario del concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional
Para el 9 de mayo, así quedó el horario del concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional:
- Lobby: 6:00 de la tarde
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Inicio concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:00 de la noche
Telonero del concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional
Por el momento, no se ha revelado ningún telonero para el concierto de Edith Márquez el sábado 9 de mayo.
La cantante será la protagonista de su propio show, interpretando sus mejores éxitos.