Prepárate para el concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional. Acá setlist, horario y telonero para el 9 de mayo.

La cantante Edith Márquez, de 53 años, celebrará a las mamás de México dando un concierto en la CDMX.

Setlist del concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional

El posible setlist que interpretaría Edith Márquez en el Auditorio Nacional el 9 de mayo, sería este:

Pero me fui

Me voy

Ya que voy a estar sin ti

Acostúmbrame al cielo

Por hablarle de ti

La gata bajo la lluvia

Ese beso

Completamente blindada

La memoria del corazón

El último beso

Si me tenías

En una de esas

No vale la pena

Ya no vuelvo a molestarte

Cuando yo quiera has de volver

Entiende que ya

Déjame vivir

Mírame

Tú me obligaste

Dejémoslo así

Aunque sea en otra vida

No te preocupes por mi

Amor eterno

Como tu mujer

Eterna e inolvidable

Si te pudiera mentir

Mi error, mi fantasía

Edith Márquez (Edith Márquez / Facebook)

Horario del concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional

Para el 9 de mayo, así quedó el horario del concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional:

Lobby: 6:00 de la tarde

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Edith Márquez (Instagram/@edithmarquezlanda)

Telonero del concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional

Por el momento, no se ha revelado ningún telonero para el concierto de Edith Márquez el sábado 9 de mayo.

La cantante será la protagonista de su propio show, interpretando sus mejores éxitos.