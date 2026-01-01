Aún no comienza la grabación de la tercera temporada de The Last of Us y HBO Max ya tiene problemas con la producción, pues uno de los personajes clave de la serie tendrá algunos cambios.

Esto se debe a que la tercera temporada de The Last of Us en HBO Max no contará con el actor que lo interpretó, por lo que la producción deberá de hacer ajustes.

The Last of Us 2 (Max)

¿Quién es el actor que no estará en la tercera temporada de The Last of Us?

De acuerdo con Variety, Danny Ramírez, quien hace a Manny Álvarez en The Last of Us, no estará presente en la tercera temporada de la serie de HBO Max.

Por lo que los responsables de la tercera temporada de The Last of Us deberán de buscar un nuevo actor que haga al personaje, esto debido a que se trata de alguien clave para la historia del show.

HBO Max no puede eliminar como tal a Manny Álvarez pues,en el juego, este tiene un rol importante en la historia de Abby, que es la que veremos en la tercera temporada.

Afortunadamente, como aún están en etapa de planeación, Craig Mazin tiene tiempo para encontrar a un nuevo actor que interprete al personaje.

Danny Ramírez, actor The Last of Us y Marvel (Xavier Collin/Image Press Agency/ AFP / Collin Xavier/Image Press Agency)

¿Por qué Danny Ramírez no estará en la tercera temporada de The Last of Us?

Danny Ramírez no podrá participar en la tercera temporada de The Last of Us debido a problemas de agenda.

Sin embargo, no se menciona cuál es ese otro compromiso que tiene Danny Ramírez que le impide estar en la tercera temporada de The Last of Us de HBO Max.

Algunos fans señalan que podría ser una participación en una película de Marvel, donde el actor también tiene presencia, presumiblemente Avengers: Secret Wars, la cual se comenzará a filmar en 2026, para su estreno a finales de 2027.

Lo cual coincide con la grabación de la tercera temporada de The Last of Us, que también tiene planeado su estreno para 2027.