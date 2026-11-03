Una guerra nuclear mundial provocaría una catástrofe que iría mucho más allá de las explosiones y las muertes inmediatas, pues el hollín generado por los incendios podría:

Bloquear parte de la luz solar

Alterar el clima

Reducir drásticamente la producción de alimentos

Esto con con consecuencias para miles de millones de personas, pues de acuerdo con un estudio publicado en 2022 en la revista científica Nature Food .

En ese entonces se estimó que, en el escenario más extremo analizado, más de 5 mil millones de personas podrían morir a causa de una hambruna derivada de una guerra nuclear entre las principales potencias.

Un estudio revela cuántos muertos habría en una guerra nuclear mundial (Nature)

¿Cuántas personas morirían en una guerra nuclear mundial?

El estudio de Xia y sus colaboradores calculó que una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia podría provocar una crisis alimentaria de dimensiones históricas.

En el escenario más extremo de la guerra nuclear mundial, aproximadamente 5 mil 341 millones de personas podrían quedar sin suficientes alimentos.

Esta cifra representa una estimación de las personas que podrían morir por hambre bajo las condiciones modeladas, no un conteo exacto de víctimas ni una predicción inevitable.

Un estudio revela cuántos muertos habría en una guerra nuclear mundial (Leo_Visions / Unsplash)

¿Cuántas personas sobrevivirían a una guerra nuclear?

Sobrevivientes: podrían quedar miles de millones de personas, aunque no existe una cifra definitiva.

Factores decisivos: las muertes directas, el acceso a alimentos, el colapso sanitario y la infraestructura que permanezca operativa.

¿Cuánto duraría el invierno nuclear?

Duración: los efectos climáticos y agrícolas podrían prolongarse durante aproximadamente una década o más, dependiendo del escenario.

Consecuencias: menos luz solar, temperaturas más bajas y cosechas reducidas.

Un estudio revela cuántos muertos habría en una guerra nuclear mundial (Emanuel Kypreos / Unsplash)

¿Cuándo se recuperaría la agricultura y la civilización?

Agricultura: la recuperación podría tardar años y variar según los cultivos y las regiones.

Civilización: no existe un plazo científico fiable. La reconstrucción dependería de la energía, la industria, el transporte y los conocimientos que sobrevivieran.

Los resultados son escenarios científicos, no certezas; sin embargo, muestran que una guerra nuclear a gran escala podría desencadenar una hambruna global y una crisis civilizatoria sin precedentes.