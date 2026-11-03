El Tenerife informó la muerte de Jesús de Miguel, su delantero de 30 años de edad, que sufrió un accidente en un partido contra el portero de Andorra.

El fatal accidente de Jesús de Miguel y Jesús Owono, llevaron a la hospitalización del delantero por un paro respiratorio que terminó perjudicando su salud neurológica.

El futbolista Jesús de Miguel muere tras un accidente con el portero de Andorra

La muerte del delantero de Tenerife, Jesús de Miguel, se confirmó hoy 3 de noviembre de 2026, luego de que fue ingresado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras un choque con el portero de Andorra, Jesús Owono, en el partido de futbol.

Los hechos sucedieron el 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López en España, en un partido de segunda división de Tenerife contra FC Andorra, en donde a los minutos finales Jesús de Miguel chocó contra Jesús Owono provocando un fatal accidente.

Según la narración del momento, Jesús Owono intentó despejar el balón de su área, pero Jesús de Miguel corrió hacia él, terminando en un impacto de la rodilla del portero de Andorra en el pecho del delantero del Tenerife.

Ante el golpe, Jesús de Miguel cayó inconsciente, llevando a los servicios médicos a atenderlo junto con el paro cardiorrespiratorio que presentó y provocó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Sin embargo, ante la urgencia de lo sucedido, Jesús de Miguel fue ingresado a un hospital en Tenerife, en donde el equipo de futbol informó que se encontraba grave e inconsciente con su estado neurológico perjudicado.

Para hoy 3 de noviembre, Tenerife informó la muerte de su delantero Jesús de Miguel.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento el martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”. Comunicado de Tenerife.

Muere Jesús de Miguel, delantero de Tenerife. (@cdtoficial)

Jesús Owono, portero de Andorra, fue expulsado por el golpe a Jesús de Miguel

Durante el encuentro futbolístico que llevó al accidente de Jesús Owono contra Jesús de Miguel, el portero de Andorra tuvo de forma instantánea una tarjeta roja, que se traduce en su expulsión.

Sin embargo, estas acciones forman parte de las reglas del futbol, más no el que el choque haya terminado en la muerte de Jesús de Miguel.

Hasta el momento, Jesús Owono no se ha pronunciado de forma pública sobre la muerte de Jesús de Miguel e incluso cerró sus redes sociales por los comentarios que iniciaron en sus publicaciones.

Por su parte, FC Andorra externó la “tristeza ante una pérdida como esta”, compartiendo su pésame con la familia, amigos y compañeros de Jesús de Miguel.