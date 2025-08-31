¿Nos estarán anunciando la salida de Shiky de La Casa de los Famosos México 2025? Por lo menos eso piensan algunos fans luego de sus comentarios recientes.

Pues en sus últimas intervenciones, Shiky ha hecho muchas referencias a la muerte, algo que ha sido interpretado como su posible salida de La Casa de los Famosos México 2025.

¿Por qué Shiky todo lo relaciona con la muerte?



Primero le dice a Alexis que es un león viejo a punto de morir



Ahora que si cambian a Aldo de cuarto, le da un infarto #TeamDía 🌞 #TeamNoche 🌛 #LCDLFMX #LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/vahKuOT6DY — Cultura Pop (@RCulturaPop) August 31, 2025

Hoy saldrá uno de los integrantes de La Casa de los Famosos México, pero Shiky no está entre los ocho nominados.

Shiky hace referencias a la muerte en La Casa de los Famosos México 2025

En una plática con otros miembros de La Casa de los Famosos México 2025, Shiky lanzó una serie de comentarios que dejaron pensando a los fans, pues hacen referencia a la muerte o enfermedades.

Para empezar, Shiky mencionó que Alexis de La Casa de los Famosos México 2025, es como un león viejo que está a punto de morir.

En esa misma conversación señaló que a Aldo le va a dar un infarto si lo cambian de cuarto, aunque esto es normal de acuerdo a la dinámica del reality show.

Aunque algunas personas creen que no esto se está dando un “teaser” de la salida de Shiky, otros piensan que son solo metáforas, una forma de hablar en referencia a algunas cosas.

En el caso de Alexis, porque se ve cansado y sin ganas; mientras que lo del infarto, es porque a Aldo no le gustaría que cambiaran las cosas dentro de la casa.

Aldo Tamez de Nigris y Shiky (YouTube | Captura de video)

¿Shiky será eliminado hoy de La Casa de los Famosos México 2025?

Más allá de las referencias a la muerte durante una conversación, en realidad no hay indicios de la eliminación de Shiky de La Casa de los Famosos México 2025.

Si bien siempre ha habido dudas sobre quien es eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, de momento no parece que el siguiente sea Shiky.

Recordemos que de acuerdo con las reglas del reality show, las eliminaciones no están predeterminadas, si no que son parte de todo un proceso con los espectadores, quienes deciden quién se queda y quién se va.

Donde el resultado no se conoce hasta la misma noche de eliminación, que son todos los días domingos.