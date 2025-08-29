Mariana Botas le confiesa a Shiky que no quiere que la bese Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025; acá el video de YouTube

La atracción que Mariana Botas siente por Aldo de Nigris es evidente; sin embargo, ésta le aseguró a Shiky que no tiene ningún interés por su compañero de La Casa de los Famosos México 2025.

Un video de YouTube, muestra a Mariana Botas decirle a Shiky que no quiere que Aldo de Nigris la bese dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

La declaración tuvo lugar dentro de la suite. Shiky le aseguró a Mariana Botas que el tinte que le aplicó la hará irresistible frente a los ojos de Aldo de Nigris, su compañero de La Casa de los Famosos México 2025.

“En cuanto te va, estoy seguro que te va a ver el Aldo y te va a besar", dice Shiky -de 53 años-, por lo que Mariana Botas -de 35 años- le pide no decir estupideces.

Enseguida, la conductora del podcast Envinadas le aseguró a su amigo que no quiere que el atleta la bese por lo que piensa rechazarlo si éste lo intenta.

"Yo no quiero que me bese. No inventes cosas. Gente no lo escuchen. (Si lo hace) me sacó de pedo, le digo: ¿qué te pasa? Te lo juro, güey. Así soy, así soy, ¿y qué tiene? Por eso estoy sola" Mariana Botas

Mariana Botas dice no estar “muriéndose” por Aldo de Nigris, su compañero de La Casa de los Famosos México 2025

Los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025, y la audiencia, dan por hecho que Mariana Botas está sintiendo “cosas de mujer” por Aldo de Nigris.

Pero no es así. Mariana Botas le aseguró a Shiky en la suite de La Casa de los Famosos México 2025 que Aldo de Nigris “le vale madres”, es decir, no le interesa románticamente.

“Me vale madre. Tú crees que yo me muero por él o algo. Me da igual en la vida” Mariana Botas

Shiky y Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025 (La Casa de los Famosos México / YouTube)

No obstante, el público no le cree a la conductora debido a que tras la proyección de cine se quejó de que producción no le creará un shippeo con el atleta como lo hicieron con Elaine Haro, de 21 años.

Así como recordaron que Mariana Botas todo el tiempo se la pasa hablando de su compañero y hasta le quitó su sudadera con la finalidad de “marcar territorio”.

Mariana Botas con la sudadera de Aldo Tamez de Nigris (Captura de video)

"Y se la pasa hablando de él“, ”Deliras! Apenas y lo nombra!“, ”Deliras! Apenas y lo nombra!“, ”Ella también juraaaaaaa, que el público la amaaaaaa",

“Jajaja, ay mi vida tampoco es que él quiera besarte a ti”, “Encima se hace la que rechazaría a Aldo jajajaja”, “Hahahahahaa ganas tieneessss”,

“La chica bien inventada, si de eso pide su limosna, que aldo le heche un pedo por lo menos”, expresan entre los comentarios del video compartido por el reality show.