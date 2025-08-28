¿Shiky -de 53 años de edad- rompió las leyes en España? En La Casa de los Famosos México 2025 le cuenta a El Abelito sobre su emprendimiento clandestino que le ayudó a llegar al país.

El Abelito -de 25 años de edad- se mostró sorprendido al escuchar a Shiky hablar sobre lo que había hecho con tal de conseguir dinero y poder viajar a México.

Este es el emprendimiento clandestino que tuvo Shiky y por el cual pudo viajar a México

Pese a que son de diferentes cuartos en La Casa de los Famosos México 2025, Shiky y El Abelito han mostrado que tienen una buena conexión cuando les toca cocinar juntos.

Shiky y El Abelito (Tomada de video)

En esta ocasión, Shiky le compartió a El Abelito los trabajos que tuvo que realizar para poder viajar a México.

Sin embargo, El Abelito se sorprendió al escuchar sobre el emprendimiento clandestino que puso Shiky en España con el que pudo ganar dinero.

Y es que Shiky relató que rentó un bar los domingos, donde decidió vender cerveza y les daba a sus clientes comida gratis.

Debido a que les daba comida con cada cerveza que pedían, las personas empezaron ir al sitio y en muy poco tiempo lo empezaron a llenar.

Pero, la situación no se quedó ahí y es que al ver que le había funcionado su negocio, decidió llevarlo más allá ya que descubrió que el lugar tenía una parte subterránea que podía ocupar.

Por lo que Shiky le pidió al dueño que le desocupara ese lugar, ya que lo usaba como bodega, para que lo pudiera utilizar los miércoles como un café teatro clandestino.

Shiky le relata a El Abelito cómo se cuidaba para que no descubrieran su negocio clandestino

Shiky relató que su hermano es policía, por lo que siempre le advertía que si lo cachaban se podría meter en serios problemas legales.

Y es que las autoridades no sabían que tenía un negocio debajo de uno que si estaba legalizado.

Shiky confesó que si le daba miedo, pero afortunadamente no lo cacharon y pudo juntar el dinero para poder viajar a México.

Durante su conversación con El Abelito, Shiky confesó que tomaba algunas medidas para que no se dieran cuenta que tenía un negocio clandestino.

Por lo que cuando empezaban las funciones de lo que fuera a ofrecer, cerraba la cortina del negocio para que las personas que pagaban su boleto pudieran bajar.

Y así contantemente cerraba el negocio cuando las personas bajaban o ya se acababa el evento.

Shiky confesó que intentó hacer lo mismo en México en un lugar en la Roma, pero el dueño no se animó.

En el video, Shiky destacó que el lugar donde quería hacerlo estaba muy bien, pero terminó cerrando porque las personas no acudían.