¿Por qué están funando a Shiky de La Casa de los Famosos México 2025?

El ambiente relajado y feliz que se respiraba en La Casa de los Famosos México 2025 terminó con las primeras nominaciones. Ya hay tensión y Shiky es el primer funado en redes sociales.

Shiky, quien nominó a Abelito y su compañero Adrián Di Monte, mostró arrepentimiento por lo que esto podría costarle caro en su juego dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

En SDPnoticias te contamos cuál fue el “error” del habitante de 53 años de edad.

Detractores de Adrián Di Monte quieren a Shiky fuera de La Casa de los Famosos México 2025.

Esto porque Shiky describió a Adrián di Monte, de 35 años, como un tipazo y un hombre encantador al que juzgó por lo que escuchó antes de su ingreso a La Casa de los Famosos México 2025.

En una conversación con Priscila Valverde, Shiky se mostró arrepentido por su nominación al actor cubano, a quien dio un punto.

Sus palabras molestaron a los detractores de Adrián Di Monte, quienes ven mal que éste cuente con el apoyo de sus compañeros debido a que es un hombre que violenta a las mujeres.

En redes sociales lo están funando, basándose en las declaraciones de Sandra Itzel, argumentan que es un peligro para las mujeres.

"Es bien fácil ser hombre y soltar: ‘No puedo juzgarlo por cosas de fuera, aquí dentro lo conocí y es un tipazo’, sobre un hombre que violentó a una mujer",

”Les dijimos, les dijimos, les dijimos. Este ser good vibes que es ‘amor y paz’, le parece ‘un tipazo’ una persona que públicamente sabemos es un VIOLENTADOR DE MUJERES, pero no nos creían“,

La Sonora Dinamita demanda a Sandra Itzel, ex de Adrián Di Monte, por cantar canciones de la agrupación aunque ya no forma parte

”Los que dicen que Shiky tiene razón y lo que haya hecho adrián ‘fuera de la casa’ es otra cosa son unos pendejos“,

”En cuanto Shiky toque la placa hay que sacarlo por andar diciendo que ADM es un tipazo“, expresan.

Comentarios que hacen referencia a los señalamientos de Sandra Itzel, de 31 años, quien acusa a Adrián Di Monte de haberla violentado psicológica y verbalmente a lo largo de su relación.

Por lo que mostró audios, mismos que Adrián Di Monte asegura están sacados de contexto ya que son fragmentos de peleas que él no sabía que su expareja grababa para usarlos en su contra.

En una conversación con Shiky, Adrián Di Monte dijo no estar enojado por su nominación en La Casa de los Famosos México 2025.

Por el contrario, se aburre si no hay movimiento en su vida y en el juego; sin embargo, Adrián Di Monte da por hecho que será el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que a poco de destaparse su participación, sus haters lo funaron en redes sociales donde recordaron las acusaciones de su expareja Sandra Itzel.

“Yo pienso que voy a ser yo porque me funaron antes de entrar, que me decían, te lo juro, eran miles de comentarios de ‘si te nominan la primara semana, vas pa’fuera’. Yo me mentalicé: ‘Ah, ok. Uno da lo mejor de uno, pero si sale, sale’”.

Adrián Di Monte