La quinta semana de La Casa de los Famosos México 2025 está llegando a su fin y esto es lo que ha pasado con los integrantes del reality.

Este viernes 29 de agosto los integrantes se pelearán por la salvación en La Casa de los Famosos México 2025, ¿será que el Cuarto Noche podrá salvar a uno de sus integrantes?

¿Fantasma en La Casa de los Famosos México 2025?

A través de las redes sociales se viralizó el video de un presunto fantasma en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que presuntamente una cámara de La Casa de los Famosos México 2025 habría captado el momento en el que un cajón se abre solo.

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales y es que usuarios creen que el fantasma ya está dando más contenido que los integrantes muebles.

📍 PARANORMAL | Las cámaras captan actividad paranormal en el baño de LA CASA DE LOS FAMOSOS en la madrugada



ESE MUEBLE DA MAS CONTENIDO que varios en la casa 😳#LaCasaDeLosFamososMx #lcdlfmx #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/xc0Ltrdz5X — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 29, 2025

¿Qué pasó con la tanga de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025?

Mariana Botas -de 35 años de edad- se volvió tendencia luego de que dio a conocer que perdió una tanga en La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, en la cocina Mariana Botas no dudo en cuestionarle a Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- sobre si se había quedado con su tanga negra.

De acuerdo con Mariana Botas ya les había preguntado a las personas con las que lavó la ropa y nadie la tenía.

Mariana le pregunta a Aldo que si entre sus cosas no hay una tanga negra de ella, weeey no mms la incomodidad que pedo, basta pinche tóxica. 😡#LaCasaDeLosFamososMxً pic.twitter.com/WCHLZz63S9 — Soy Marbe (@BellaIndirecta) August 29, 2025

Shiky -de 53 años de edad- le dio tremendo golpe a Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025.

Todo sucedió cuando Mariana Botas descubrió que se le seguían viendo las canas, pese a que Shiky le pintó el cabello.

Shiky la terminó golpeando en la cabeza al señalarle que había sido su culpa por moverse tanto.

En ese momento sus compañeros de Cuarto Día señalaron que eso se merecía una expulsión o mínimo nominación.

Mariana: ¿Me dejó canas?

*El Shiky indignado le suelta un putazo*

Dalilah: JAJAJAJAJA ¡Casi la matas!

Elaine: ¡Expulsión, expulsión!

Facundo: ¡Se está convirtiendo en Chucky!

JAJAJAJAJAJAJAJAJA Wey, hasta el final con mis pendejos y mis funados. #LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX3 pic.twitter.com/Xg9vn9PnlO — ₗₐ cₐₛₐ dₑ ₗₒₛ fᵤₙₐdₒₛ (@obsidianseraphh) August 29, 2025

Mariana Botas nuevamente se muestra insistente con Aldo Tamez de Nigris al querer que le dijera algo que él no quería.

Y es que al parecer Aldo Tamez de Nigris se encontraba hablando en clave para que La Jefa no se enterará de algo, pero Mariana Botas empezó a querer saber a qué se refería.

Aldo Tamez de Nigris trató de no contestar, pero Mariana Botas no dejó de insistir, por lo que muchos creen que ya tiene harto al influencer.

aldo no quería responder para que produccion no se diera cuenta y la niña de 35 años desesperada para que a huevo le respondiera 💆🏽‍♂️#LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx

pic.twitter.com/aMhID0DS0p — 👁 (@domalesss) August 29, 2025

Mariana Botas le asegura a Shiky que dejó callada a Mar Contreras -de 44 años de edad- cuando quiso pedir votos por ella.

Y es que de acuerdo con Mariana Botas le dijo en su cara que fue ella la que voto en su contra.

A través de las redes sociales se dio a conocer que Aldo Tamez de Nigris se habría enojado con Mariana Botas.

Esto luego de que Mariana Botas le señaló que Aldo Tamez de Nigris no tendría cena de nominados, insinuando que se salvaría a él mismo.

Aldo Tamez de Nigris le dijo que eso no sería en serio, pero Mariana Botas siguió insistiendo por lo que usuarios creen que lo terminó hartando.

Aldo se emputó con Mariana



#LaCasaDeLosFamososMx — Judsss | TRIPLE A ✨🔥 (@irwinyouaremine) August 29, 2025

Y es que a través de otro video se exhibió como Mariana Botas se encuentra muy al pendiente de lo que dice Aldo Tamez de Nigris.

Incluso hasta Aldo Tamez de Nigris le señaló que se volteó muy feliz cuando él dijo que para apoyarlo usaran el #AldoTeQuieroAdentro.

“el hashtag me acuerdo que era #AldoTeQuieroAdentro… de la casa de los famosos *mariana voltea* que onda mariana? por qué volteas tan contenta?”



JAJAJAJA ATRAPADAAA#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/NiaqE8Lu4W — steph (@biebskook) August 29, 2025

A través de las redes sociales se viralizó un video de un supuesto beso entre Elaine Haro -de 22 años de edad- y Aldo Tamez de Nigris.

Aunque no se ve el beso, usuarios aseguran que Elaine Haro le señaló a Aldo Tamez de Nigris que ya estaban avanzando.

Sin embargo, tal parece que Elaine Haro y Aldo Tamez de Nigris no se dieron el beso en la boca.

Incluso en otro clip, Facundo -de 47 años de edad- se muestra sorprendido de la actitud que ha tenido Elaine Haro.

Y es que asegura que ya anda muy paseada y anda con uno y con otro hombre.

Y los de día diciendo que Facundo veía a Elaine como su hija y que la cuidaba 🥺 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/1kneWCS3Gw — Mena (@menabooksr) August 29, 2025

Alexis Ayala descubre que Dalilah Polanco esconde comida en La Casa de los Famosos México 2025

Alexis Ayala -de 59 años de edad- descubrió que Dalilah Polanco se encuentra escondiendo comida en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que Dalilah Polanco -de 47 años de edad- señaló que hay personas que están comiendo más y ya deben de racionar la comida.

Alexis cacha a Dalilah escondiendo comida.. para que los niños no se lo acaben y reconoce que esconde más comida



WEY ELLOS TIENEN MÁS DESGASTE FÍSICO Y REQUIEREN MÁS COMIDA, SON LOS QUE MÁS APOYAN EN LAS PRUEBAS, NO TODOS DEBEN COMER LAS MISMAS PORCIONES!

#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/0gVhHcPBmJ — luisito🙂 (@SoyRobbbin) August 29, 2025

Pero no es el único que se ha dado cuenta y es que Shiky también descubrió que Dalilah Polanco esconde comida.

Dalilah Polanco puntualizó que algunas personas se están comiendo cosas de más y si ella no lo esconde, terminan acabándoselo.

Aldo pregunta por el arroz y la cara de Dalilah que desagradable



Esta gente no comprende el hambre que siente Aldo, de hecho ayer comentó que se quería ir a dormir para no sentir hambre#LaCasaDeLosFamososMx

pic.twitter.com/qpGL1S8ToQ — Gab Gav (@gabgavvv123) August 28, 2025

Sin embargo, usuarios creen que Dalilah Polanco estaría comiendo de más y por eso ya no les está alcanzando la comida.

Y es que Dalilah Polanco confesó que está subiendo de peso y hay ropa que no le queda.

Pero ante las críticas que ha recibido, seguidores han defendido a Dalilah Polanco señalando que si ha subido de peso no es porque coma más.

Usuarios han destacado que Dalilah Polanco casi no come, pero lo que le ha afectado es que no hace tanta actividad como en su vida diaria.

Si Dalilah es la unica de toda la casa que esta engordando, saquen sus propias conclusiones, no lo digo yo , lo dice ella 🤷🏼‍♀️#LaCasaDeLosFamosososMx3 #LaCasaDeLosFamososMx3 #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/vTomKIbenf — Buccifresa🍓 (@Buccifresa) August 29, 2025

Tras los problemas de comida a los que se han enfrentado por la comida, se propuso que ahora se repartan la comida y cada uno sepa qué comió.

Ya que hay personas que comen de más tortillas y hay otras que no logran acabarse la poción que les toca.

De esta manera creen que cada uno podrá racionar su comida.

Si alguien merece comer es Aldo q deja el alma en las pruebas , nunca le hacen caso de meter arroz , pasta o papas en cada comida para llenar y es barato, A🥚 quieren comer fit y hacen sus pinches cremitas que solo te llenan 5 minutos 😖#LaCasaDeLosFamosososMx #LCDFMX3 #LCDLFMX pic.twitter.com/0QXOK1fdZk — Buccifresa🍓 (@Buccifresa) August 28, 2025

Facundo se encuentra confiado de que se llevará la salvación por lo que confesó que va a extrañar la cena de nominados.

Y es que para Facundo la única ventaja de estar nominado es disfrutar la cena y considera que se la va a perder porque se llevará la salvación.

Tras haber tenido problemas con la comida, los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se mostraron felices al saber que está semana tendrán presupuesto completo.

Y es que podrán comprar varias cosas y no sufrirán porque tienen hambre y casi no hay comida.

Sin embargo, Mariana Botas protagonizó un momento incómodo para sus compañeros.

Y es que Mariana Botas decidió vaciar la sopa que le quedó con la que era para todos.

Esta situación creó incomodidad y es que los integrantes no dudaron en expresar su incomodidad y es que Mariana Botas ya había probado de esa sopa.

Lady Mangos -Mariana Echeverría- es recordada en La Casa de los Famosos México 2025

Mientras se encontraban comiendo, Mariana Botas recordó lo que había pasado con Lady Mangos en la emisión anterior.

Mar Contreras y Dalilah Polanco no dudaron en expresar que ese tipo de actitudes no se hacían y es que aunque ellos han sufrido por la comida no se imaginan llegar a ese extremo.

Sin embargo, El Guana -de 38 años de edad- prefirió salir de la conversación y no dar su comentario.

Y es que El Guana confesó que si conoce a la protagonista por lo que prefería no dar una opinión e incluso ni dijo su nombre.