Shiky -de 43 años de edad- inauguró su propia sección en La Casa de los Famosos México 2025: “Meando la herida”.

Siendo esta propuesta con la que el presentador busca generar contenido nuevo en La Casa de los Famosos México 2025.

Shiky entrevista a habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 para “Meando la herida”

“Meando la herida” es el nuevo programa de entrevistas que propuso Shiky para La Casa de los Famosos México 2025.

Espacio durante el cual aprovecha los sentimientos restantes del posicionamiento con los nominados del último domingo, lo que hace honor al nombre de la sección.

Al ser la primera edición de “Meando la herida”, Shiky entrevistó a quienes recibieron fuertes respuestas por parte de los nominados.

Siendo que el domingo 17 de agosto Alexis Ayala -de 60 años de edad- fue el nominado que contestó con más dureza a quienes lo querían fuera de la competencia.

Una de ellas fue Prisclila Valverde -de 24 años de edad- a quien el actor no reconoció como una personalidad famosa dentro del programa.

Al respecto, la reina de belleza confesó que al principio se enganchó con la respuesta del actor, pero que lo dejó pasar como parte del juego.

Elaine Haro -de 22 años de edad- fue otra de las entrevistadas en “Meando la herida” de Shiky.

La joven actriz confesó que no se sintió mal por la respuesta de Alexis Ayala, pues considera que ella le dio un argumento todavía más contundente.

Una de las entrevistas más esperadas entre los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 fue a Mar Contreras, de 44 años de edad.

Esto después de que la actriz fuera la encargada de sacar a Ninel Conde como la tercer eliminada de la temporada.

Mar Contreras se abrió respecto al rechazo que las demás mujeres le mostraron durante las primeras semanas.

Al respecto, la actriz confesó que así es la vida y que no puede agradar a todos, menos si las personas tienen prejuicios.

La pregunta de Shiky a Mar fue; ¿qué sentías de que pasaste semanas rechazada por las demás compañeras?



Y su respuesta fue esa, wey que nefasta vieja, siempre con su actitud defensiva jajaja por eso esta sola! Ahora entiendo… #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/dfF7bvqiMH — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) August 19, 2025

Shiky no termina de convencer al público de La Casa de los Famosos México 2025

Si bien con “Meando la herida” Shiky promete una dinámica fresca y auténtica dentro de La Casa, el público todavía está indeciso con su estancia en el programa.

Y es que, pese a ser una migo cercano a Facundo -de 47 años de edad- los fans no terminan de conectar con el presentador.

Por si fuera poco, es parte del cuarto Día, el más odiado de esta temporada.

En este Shiky perfila a ser uno de los próximos eliminados en La Casa de los Famosos México 2025.