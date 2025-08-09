El 10 de agosto se llevará a cabo la segunda gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025.

Motivo por el cual Shiky y Dalilah Polanco -de 53 años de edad- fueron advertidos desde afuera por su mala estrategia dentro del Cuarto Día.

Shiky y Dalilah Polanco hablan del Cuarto Día en La Casa de los Famosos México 2025

Dos habitantes del Cuarto Día, Shiky -de 54 años de edad- y Dalilah Polanco, replantearon seriamente su estrategia en La Casa de los Famosos México 2025.

Esto después de que escucharan el apoyo que le han llevado al Cuarto Noche y la advertencia que le hicieron llegar a Dalilah Polanco.

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de pantalla)

Tras el miércoles de nominación en La Casa de los Famosos México 2025 fans y familiares de los habitantes se movilizaron a la locación del reality show.

Los famosos carritos estuvieron reproduciendo mensajes para los favoritos, entre ellos Dalilah Polanco.

El audio planteó serias dudas entre la actriz y Shiky, quien siente el resto del Cuarto Día se cuestiona en torno a él y su lealtad para el equipo.

Por lo que en próximos días podrían sorprender con un cambio de estrategia dentro de La Casa de los Famosos México.

Dalilah Polanco buscaría salvarse en La Casa de los Famosos México 2025

Dalilah Polanco es una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 que subió a la placa de nominados en la segunda semana de competencia.

Por fortuna para la actriz, fue finalista por el robo de salvación, lo que le daría la oportunidad de salvarse a sí misma, o bien, a otro de los nominados.

Sin embargo, Dalilah Polanco recibió un carrito en el que le advertían que se alejara del Cuarto Día, pero en especial de Ninel Conde.

Estas palabras parecen haber repercutido en la actriz, pues le confió a Shiky, horas antes de la salvación, que estaba pensando en salvarse de ganar el reto a la cantante.

En repetidas ocasiones Dalilah Polanco externó que ella solo busca disfrutar de la experiencia y olvidarse de las estrategias.

Por lo que fans de La Casa de los Famosos México 2025 están a la expectativa de lo que pueda ocurrir la noche del viernes 8 de agosto, día en el que Dalilah Polanco se disputa la salvación.